16 октября пензенцев ждут перебои в теле- и радиовещании

13.10.2023 | 11:24

В понедельник, 16 октября, жителей Пензенской области ждут перебои в теле- и радиовещании.

С 2:00 до 11:00 из-за плановых профилактических работ на Пензенском ОРТПЦ будет отключена эфирная трансляция первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Радио России» и «Вести ФМ».

«В это же время возможны кратковременные перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов для ряда кабельных операторов», - сообщает russia58.tv.

Первый мультиплекс - это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

Второй мультиплекс - это Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».