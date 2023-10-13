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Общество

16 октября пензенцев ждут перебои в теле- и радиовещании

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В понедельник, 16 октября, жителей Пензенской области ждут перебои в теле- и радиовещании.

С 2:00 до 11:00 из-за плановых профилактических работ на Пензенском ОРТПЦ будет отключена эфирная трансляция первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Радио России» и «Вести ФМ».

«В это же время возможны кратковременные перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов для ряда кабельных операторов», - сообщает russia58.tv.

Первый мультиплекс - это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

Второй мультиплекс - это Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».

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