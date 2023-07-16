17 июля пензенцев ждут перебои в телевещании

16.07.2023 | 12:48

В понедельник, 17 июля, жителей Пензенской области ждут перебои в телевизионном и радиовещании.

С 7:00 до 16:00 будет отключена эфирная трансляция программ «1 мультиплекс РТРС-1» и «2 мультиплекс РТРС-2», а также радиостанций «Радио России» и «Вести ФМ».

«В это же время возможны кратковременные перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов для ряда кабельных операторов. Это связано с плановыми профилактическими работами на оборудовании Пензенского ОРТПЦ», - сообщает russia58.tv.

Первый мультиплекс - это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

Второй мультиплекс - это Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».