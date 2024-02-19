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Общество

В Пензенской области может ослабеть телевизионный сигнал

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В Пензенской области ожидаются проблемы с телеприемом. В министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона рассказали, что с 21 февраля начинается солнечная интерференция - сезонное явление, часто приводящее к временному ослаблению телевизионного сигнала.

Он распространяется в России через спутники связи, которые находятся на геостационарных орбитах в экваториальной зоне.

«Весной, когда Солнце смещается из Южного полушария в Северное, на несколько минут в сутки оно оказывается ровно позади спутника - на одной линии с приемной земной станцией. Сигналы спутника связи глушатся более мощным электромагнитным излучением светила. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси космический аппарат уходит из-под «солнечной засветки», - объяснили специалисты.

Благодаря современным технологиям действие интерференции сводится к минимуму, однако проблемы возможны.

Продолжительность помех в вещании - от нескольких секунд до 5 минут в сутки. Проблемы с телеприемом возможны с 11:57 до 13:06.

Жителям региона, столкнувшимся с замершей или рассыпающейся на экране картинкой, порекомендовали перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, то нужно запустить автопоиск каналов, соответствующая опция есть в меню.

Действие интерференции завершится 15 марта.

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