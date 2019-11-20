20.11.2019 | 11:32

Город Спутник - стремительно развивающийся микрорайон. Его транспортная доступность - один из самых важных вопросов, решением которого холдинг «Термодом» занимается совместно с Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Так, уже открыто движение по улице Алой. Ее реконструкция была запланирована на несколько лет, но благодаря вложениям, в том числе собственных средств «Термодома», основные работы были завершены уже в 2019 году. Дорога стала шире и удобнее. Следующий этап - тротуары, пешеходные переходы и уличное освещение.

Обновленную улицу Алую уже оценил глава регионального минстроя Александр Гришаев. Он сообщил о судьбе другого масштабного проекта, который предложен «Термодомом»: строительство дороги - дублера улицы Терновского, по словам министра, начнется в ближайший год.

«Это важный проект, который будет воплощен, поэтому жители Спутника и в целом южной части Пензы получат возможность добираться из одного конца города в другой по новым маршрутам», - рассказал Александр Гришаев.

«Термодом» на протяжении нескольких лет предлагает к реализации проект дороги - дублера улицы Терновского. Сейчас он утвержден, его воплотят в пять этапов.

На первом предусматривается строительство четырехполосной дороги от Терновского моста по правому берегу реки Пензы с устройством эстакады, которая пересечет железнодорожные пути в районе станции Пенза-V. Отсюда можно будет попасть на улицы Окружную и Калинина.

На втором этапе запланировано строительство почти 5-километрового участка улично-дорожной сети от Спутника вдоль реки Суры с развязкой на пересечении улиц Токарной и Локтионова.

На третьем этапе новая 4-полосная дорога по берегу реки Пензы соединит первые два этапа строительства.

Четвертый этап предусматривает реконструкцию существующих улиц Кустодиева и Ростовской с обустройством одностороннего двухполосного движения. Такое решение позволит разгрузить прилегающую дорожную сеть.

Пятый этап будет полностью посвящен строительству развязок с левого на правый берег Суры от улицы Локтионова вплоть до Измайлова.

Кроме того, в планах «Термодома» воплотить проект дороги, соединяющей улицу Изумрудную в Спутнике с улицей Терновского в Пензе, а также Алую с Перспективной.