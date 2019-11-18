18.11.2019 | 10:32

«Еще один случай, который не укладывается в голове - это убийство и расчленение профессором аспирантки в Санкт-Петербурге», - этими словами губернатор Иван Белозерцев продолжил тему о необходимости принятия превентивных мер после негативных историй в других регионах страны, поднятую на планерке в понедельник, 18 ноября.

«Олег Васильевич (зампред правительства Олег Ягов. - Прим. ред.), кто-нибудь собрал ректоров и директоров среднеспециальных учебных заведений и проговорил эту тему?» - поинтересовался Иван Белозерцев.

Олег Ягов сообщил, что на прошлой неделе встречался с руководителями всех вузов. «Мы обсудили эти вопросы, тем более что Соколов два раза приезжал в Пензу, поэтому для нас эта тема очень острая и важная», - подчеркнул он.

«Собрали - и успокоились. У вас же сын учится в Москве, в общежитии живет, у кого-то девочка. Это наши дети, внуки, и такие больные на голову, как этот профессор, к сожалению, есть. Побеседовать - одно, а где телефоны доверия, где работа со студенческой общественностью?

У нас не загонишь в университет начальников, чтобы пообщались со студентами, а если и приедут, то так обставят, что до студента не дойдет. Должны быть доверительные беседы. Создайте телефоны доверия, через социальную сеть это можно сделать, даже анонимно, чтобы у студента была возможность обратиться к власти», - подчеркнул Иван Белозерцев.