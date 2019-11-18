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Общество | С ректорами пензенских вузов обсудили убийство аспирантки доцентом

18.11.2019|10:32
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«Еще один случай, который не укладывается в голове - это убийство и расчленение профессором аспирантки в Санкт-Петербурге», - этими словами губернатор Иван Белозерцев продолжил тему о необходимости принятия превентивных мер после негативных историй в других регионах страны, поднятую на планерке в понедельник, 18 ноября.

«Олег Васильевич (зампред правительства Олег Ягов. - Прим. ред.), кто-нибудь собрал ректоров и директоров среднеспециальных учебных заведений и проговорил эту тему?» - поинтересовался Иван Белозерцев.

Олег Ягов сообщил, что на прошлой неделе встречался с руководителями всех вузов. «Мы обсудили эти вопросы, тем более что Соколов два раза приезжал в Пензу, поэтому для нас эта тема очень острая и важная», - подчеркнул он.

«Собрали - и успокоились. У вас же сын учится в Москве, в общежитии живет, у кого-то девочка. Это наши дети, внуки, и такие больные на голову, как этот профессор, к сожалению, есть. Побеседовать - одно, а где телефоны доверия, где работа со студенческой общественностью?

У нас не загонишь в университет начальников, чтобы пообщались со студентами, а если и приедут, то так обставят, что до студента не дойдет. Должны быть доверительные беседы. Создайте телефоны доверия, через социальную сеть это можно сделать, даже анонимно, чтобы у студента была возможность обратиться к власти», - подчеркнул Иван Белозерцев.

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Гость|18.11.2019 11:04|

Создайте телефоны доверия, через социальную сеть это можно сделать, даже анонимно, чтобы у студента была возможность обратиться к власти», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Сегодня пойду экзамен сдавать на хату к профессору. Если чо я тама с ночёвкой.

Гость|18.11.2019 11:08|

Гость писал(a):

Создайте телефоны доверия, через социальную сеть это можно сделать, даже анонимно, чтобы у студента была возможность обратиться к власти», - подчеркнул Иван Белозерцев.
А может пора начать проверять и руководителей,и преподавателей ВУЗов на полиграфе и на такие случаи ,и на коррупционную составляющую ,а то выпускают даже не полуфабрикат,а неучей.

Гость|18.11.2019 11:09|

Один Шурик-Лыжник чего стоит!

Гость|18.11.2019 11:11|

Суру надо обшарить получше

Может и найдется чего интересное

Гость|18.11.2019 11:11|

А прицел?

Гость|18.11.2019 11:41|

Понедельник у ивана задался.

Гость|18.11.2019 11:42|

Среди местных министров, как показала практика проказники тоже встречаются. Почему не провели встречу с работниками и не организовали телефон доверия тогда ?

Гость|18.11.2019 11:47|

Да, и все хотят молодых, на женщин бальзаковского возраста внимания не обращают, а зря. Кто накормит, напоит, спатеньки уложит ...старого ловеласа ..

Гость|18.11.2019 11:48|

Рановато профессора обзывать больным на голову. Еще не было суда! Потом можно будет!

Гость|18.11.2019 11:52|

Как сказал бы Глеб Жеглов, вы не историк, доцент кафедры, вы человека убили , и пыхтеть вам придётся по полной ..я, сказал.

Гость|18.11.2019 11:54|

Стрючкова мало??? Когда суд? Подозрение в тяжком преступлении однако.

Гость|18.11.2019 11:57|

.Гость|18.11.2019 11:54|

Стрючкова мало??? Когда суд? Подозрение в тяжком преступлении однако.

А чёж тогда с министрами беседы не проводили?

(Идею дарю. Не благодарите)

Гость|18.11.2019 11:59|

Ну всё ,сейчас все историки, доценты и ни очень, все старикашки будут под подозрением. Удружил так удружил им Бонапарт ..

Гость|18.11.2019 12:11|

Гость писал(a):

18.11.2019 11:54|

Стрючкова мало??? Когда суд? Подозрение в тяжком преступлении однако.

Когда будет суд над Стручковым? Ждете истечения срока давности?? Убийства потом? С Соколовым тоже ждали... Стрючкова в тюрьму.

Гость|18.11.2019 12:11|

Паспортные данные при продаже пил требовать! А чо?

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