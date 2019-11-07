07.11.2019 | 10:14

Этап реконструкции набережной Суры в Пензе, запланированный на 2019 год, почти завершен. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил заместитель главы администрации областного центра Магомед Агамагомедов.

Осталось лишь смонтировать камеры видеонаблюдения, интегрировав их в систему «Безопасный город», и установить подсветку на болларды - заградительные столбы, которые находятся в нижней прогулочной зоне. Обе задачи будут выполнены к концу месяца.

Магомед Агамагомедов также рассказал, что сейчас администрация ведет активную работу по изъятию недвижимости, находящейся на реконструируемой территории.

«Оценка произведена, всем правообладателям направлены уведомления о выкупе. Учитывая отказы владельцев, администрация Пензы подала исковые заявления о принудительном изъятии данных объектов, расположенных со стороны как Бакунинского, так и подвесного моста. Там все объекты, кроме кафе «Берег» и прилегающего к нему коттеджа, будут полностью снесены», - рассказал заместитель мэра.

По его словам, в следующем году тяжбы по изъятию недвижимости станут одной из основных задач, ими планируется заниматься почти весь год.

«Если мы в III квартале будущего года завершим изъятие, то сможем планировать четвертый этап реконструкции. Он подразумевает обустройство зеленой зоны между улицей Урицкого и верхним прогулочным променадом. Это детские площадки, спортивные зоны, скейт-парк, велодорожки. Таким образом, в 2021 году капитальный ремонт набережной Суры будет завершен», - резюмировал Агамагомедов.

Что касается правого берега Суры, то при актуализации генплана там сохранилась зона рекреации, и пока только разрабатываются предложения по его реконструкции.

«Если мы в 2021 году завершим левый берег, то, я думаю, в 2022-2023-м можно будет приступить к проектированию и капитальному ремонту правобережья», - завершил тему Магомед Агамагомедов.