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Общество | Реконструкция набережной Суры продлится еще несколько лет

07.11.2019|10:14
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Этап реконструкции набережной Суры в Пензе, запланированный на 2019 год, почти завершен. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил заместитель главы администрации областного центра Магомед Агамагомедов.

Осталось лишь смонтировать камеры видеонаблюдения, интегрировав их в систему «Безопасный город», и установить подсветку на болларды - заградительные столбы, которые находятся в нижней прогулочной зоне. Обе задачи будут выполнены к концу месяца.

Магомед Агамагомедов также рассказал, что сейчас администрация ведет активную работу по изъятию недвижимости, находящейся на реконструируемой территории.

«Оценка произведена, всем правообладателям направлены уведомления о выкупе. Учитывая отказы владельцев, администрация Пензы подала исковые заявления о принудительном изъятии данных объектов, расположенных со стороны как Бакунинского, так и подвесного моста. Там все объекты, кроме кафе «Берег» и прилегающего к нему коттеджа, будут полностью снесены», - рассказал заместитель мэра.

По его словам, в следующем году тяжбы по изъятию недвижимости станут одной из основных задач, ими планируется заниматься почти весь год.

«Если мы в III квартале будущего года завершим изъятие, то сможем планировать четвертый этап реконструкции. Он подразумевает обустройство зеленой зоны между улицей Урицкого и верхним прогулочным променадом. Это детские площадки, спортивные зоны, скейт-парк, велодорожки. Таким образом, в 2021 году капитальный ремонт набережной Суры будет завершен», - резюмировал Агамагомедов.

Что касается правого берега Суры, то при актуализации генплана там сохранилась зона рекреации, и пока только разрабатываются предложения по его реконструкции.

«Если мы в 2021 году завершим левый берег, то, я думаю, в 2022-2023-м можно будет приступить к проектированию и капитальному ремонту правобережья», - завершил тему Магомед Агамагомедов.

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Гость|07.11.2019 10:41|

ну вот видите, все идёт нормально.

Гость|07.11.2019 10:45|

penzainform.ru писал(a):

Там все объекты, кроме кафе «Берег» и прилегающего к нему коттеджа, будут полностью снесены», - рассказал заместитель мэра.
Кафе "Берег" уже забашляло?

Гость|07.11.2019 10:52|

Кафе на набережной нужны. А вот коттедж... Чей это у нас такой неприкосновенный Дом на набережной?

Гость|07.11.2019 11:09|

А в других городах набережные - в отличие от пензенской красивые и с намного большей площадью - тупо делают за один сезон. Совершенно не умеют работать! У наших надо учиться, как тянуть резиновый бюджет до бесконечности.

Имя: Гость
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