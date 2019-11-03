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Общество | На набережной Суры смонтируют системы видеонаблюдения

03.11.2019|10:15
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На реконструированной набережной Суры должны быть установлены системы видеонаблюдения. Такое поручение дал глава администрации Пензы Андрей Лузгин при объезде города в субботу, 2 ноября.

По мнению мэра, видеонаблюдение позволит предотвратить акты вандализма и обеспечить безопасность горожан.

«Проделана большая работа, и важно сохранить обновленную набережную в первозданном виде, чтобы в следующий теплый сезон жители и гости города с комфортом проводили здесь время», - считает Андрей Лузгин.

Кроме того, комиссия осмотрела общественную территорию между улицами Лермонтова, Советской, Белинского и Карла Маркса и убедилась, что на ней установлены лавочки и обустроены детские игровые зоны, продолжается укладка гранитного покрытия со стороны Московской.

Также рабочая группа проконтролировала ход работ по реконструкции Фонтанной площади. В настоящее время ограждена территория со стороны улиц Московской, Кирова и Максима Горького и продолжаются работы по демонтажу конструкции.

«В дальнейшем будут рассмотрены варианты благоустройства площадки вокруг памятника Первопоселенцу - визитной карточки Пензы», - сообщили в пресс-службе администрации города.

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Гость|03.11.2019 10:32|

Да ладно

Гость|03.11.2019 10:38|

Вы видели это творение с противоположного берега?На страшном,сером склоне разбросаны пятна рыжего цвета,а по верху виселицы стоят черные.Как водопады фекалий выглядит выглядит это творение.Вы чего охранять собрались?Лавки до весны сами сгниют.

Гость|03.11.2019 10:56|

А можно фоторепортеру инстаграмному смонтировать камеру прям на лоб? Ну и ему удобно прямые трансляции вести можно, и мы смотреть будем.

Гость|03.11.2019 11:05|

Монтируют прямо на виселицы с подсветкой!? Может губернатор всё же даст команду заменить этот кошмар на нормальные классические фонари.

Имя: Гость
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