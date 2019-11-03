03.11.2019 | 10:15

На реконструированной набережной Суры должны быть установлены системы видеонаблюдения. Такое поручение дал глава администрации Пензы Андрей Лузгин при объезде города в субботу, 2 ноября.

По мнению мэра, видеонаблюдение позволит предотвратить акты вандализма и обеспечить безопасность горожан.

«Проделана большая работа, и важно сохранить обновленную набережную в первозданном виде, чтобы в следующий теплый сезон жители и гости города с комфортом проводили здесь время», - считает Андрей Лузгин.

Кроме того, комиссия осмотрела общественную территорию между улицами Лермонтова, Советской, Белинского и Карла Маркса и убедилась, что на ней установлены лавочки и обустроены детские игровые зоны, продолжается укладка гранитного покрытия со стороны Московской.

Также рабочая группа проконтролировала ход работ по реконструкции Фонтанной площади. В настоящее время ограждена территория со стороны улиц Московской, Кирова и Максима Горького и продолжаются работы по демонтажу конструкции.

«В дальнейшем будут рассмотрены варианты благоустройства площадки вокруг памятника Первопоселенцу - визитной карточки Пензы», - сообщили в пресс-службе администрации города.