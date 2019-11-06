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Общество | Мэрия Пензы озабочена судьбой старых домов на набережной Суры

06.11.2019|12:38
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Мэрия Пензы озабочена выкупом старых домов, расположенных вдоль набережной Суры, подлежащих сносу и портящих картину обновленной территории своим дряхлым видом.

Как доложил в среду, 6 ноября, на оперативном совещании заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов, всем правообладателям направлены уведомления, а исковые требования по выкупу недвижимости в ближайшее время будут рассматриваться в суде.

«В 2020 году нужно завершить процесс выкупа, чтобы закончить реконструкцию набережной на 100%», - поставил задачу глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Он также напомнил, что в течение ноября на набережной должна быть смонтирована система видеонаблюдения, которая позволит уберечь арт-объекты от вандалов.

Кроме того, с правоохранительными органами будет обсуждаться новый маршрут патрулирования - по набережной.

«Я дважды был в этом месте за праздники, полиции не видно», - завершил тему Андрей Лузгин.

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Гость|06.11.2019 12:57|

Коттеджи картину не портят, их не снесут. На месте снесенных старинных домушек появятся новые коттеджи?

Гость|06.11.2019 12:59|

Ждем массовые пожары

Гость|06.11.2019 13:03|

penzainform.ru писал(a):

исковые требования по выкупу недвижимости в ближайшее время будут рассматриваться в суде.
вот и все что нужно знать о праве на частную собственность в России. Набережная это не федеральный проект, почему они должны съезжать?

Гость|06.11.2019 13:15|

Набережную не доделали ,денег нет на общественный транспорт,но уже надо срочно пилить другой берег набережной.Ну а виселицы с подсветкой и видеонаблюдением это вообще ......,цензурных слов НЕТ.

Гость|06.11.2019 13:17|

Гость писал(a):

вот и все что нужно знать о праве на частную собственность
Кака тебе частна собственность, милок? Где в какой стране она есть без ограничений права?

Гость|06.11.2019 13:19|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
вот и все что нужно знать о праве на частную собственность
Кака тебе частна собственность, милок? Где в какой стране она есть без ограничений права?
тогда она не должна называться частной

Гость|06.11.2019 13:21|

Гость писал(a):

тогда она не должна называться частной
А чем тебе не нравится название то? Ну назови нечастной. Не суть.

Гость|06.11.2019 13:24|

Гость писал(a):

Кака тебе частна собственность, милок? Где в какой стране она есть без ограничений права?
Ну тогда милок, набери в поиске "10+ упрямцев, которые отказались продать свои дома". И узнай, что в цивилизованных странах есть частная собственность.

Гость|06.11.2019 13:29|

penzainform.ru писал(a):

Я дважды был в этом месте за праздники, полиции не видно», - завершил тему Андрей Лузгин.
Результат глобальной оптимизации!!!

Раньше патрулей было много и маршруты нормальные, а сейчас несколько маршрутов в 1 объединили и они за смену его 1-2 успеют пройти наверное.

И кто ходит в ППС? 2 чел. из них 1 - женского пола.

Гость|06.11.2019 13:30|

Гость писал(a):

набери в поиске "10+ упрямцев, которые отказались продать свои дома". И узнай, что в цивилизованных странах есть частная собственность.
Да ладна. Большой а в сказки веришь. Про Марвина Химеера прочитай и утухни.

Гость|06.11.2019 13:32|

Это такая фишка в России, сначала все рушим бездумно, что раньше годами нарабатывалось. А потом крайних ищем и героически все восстанавливаем. Еще хлебнем результаты оптимизации.

Гость|06.11.2019 13:34|

Гость писал(a):

Еще хлебнем результаты оптимизации.
Ибо - паства... Судьбааааа...

Гость|06.11.2019 13:52|

Гость писал(a):

И кто ходит в ППС? 2 чел. из них 1 - женского пола.
это у них свидания такие. еще и деньги платят

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