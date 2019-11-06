06.11.2019 | 12:38

Мэрия Пензы озабочена выкупом старых домов, расположенных вдоль набережной Суры, подлежащих сносу и портящих картину обновленной территории своим дряхлым видом.

Как доложил в среду, 6 ноября, на оперативном совещании заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов, всем правообладателям направлены уведомления, а исковые требования по выкупу недвижимости в ближайшее время будут рассматриваться в суде.

«В 2020 году нужно завершить процесс выкупа, чтобы закончить реконструкцию набережной на 100%», - поставил задачу глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Он также напомнил, что в течение ноября на набережной должна быть смонтирована система видеонаблюдения, которая позволит уберечь арт-объекты от вандалов.

Кроме того, с правоохранительными органами будет обсуждаться новый маршрут патрулирования - по набережной.

«Я дважды был в этом месте за праздники, полиции не видно», - завершил тему Андрей Лузгин.