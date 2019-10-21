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Общество | В Пензе прошел кастинг телеведущих для программы «Тин-клуб»

21.10.2019|16:59
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На кастинг в программу «Тин-клуб» пришло около ста школьников. Несмотря на то что в фойе Дома молодежи царила доброжелательная атмосфера, каждый из собравшихся прекрасно понимал: он находится в окружении своих прямых конкурентов. Условия отбора жесткие и попасть по ту сторону экрана смогут лишь единицы.

Некоторые подростки пытались это сделать уже не в первый раз.

«Я не готовилась. Узнала об этом событии и пришла, как два года назад», - рассказала девушка.

«Я хочу узнать что-то новое, попробовать себя ведущей», - пояснила ее соперница.

«Я не говорю, что старый состав «Тин-клуба» выдохся, но хочется посмотреть на новеньких, на что они способны», - пояснил автор программы Алексей Горелов.

В ход шли козыри. Участники кастинга демонстрировали членам комиссии все свои таланты: пели, читали стихи, показывали пантомимы, играли на музыкальных инструментах.

«Я буду исполнять «Простое мамбо», которое написал Тьерри Тиссеранд», - сообщила София Будникова.

Однако главными критериями отбора здесь были не творческие таланты ребят, а их навыки общения с незнакомыми людьми и умение работать перед камерой.

Константин Мысяков увлекается музыкой. Парень рассказал о своем кумире.

«Ice Cube был всегда в группе N.W.A., всегда ее тянул, у него были там близкие друзья, но после конфликта он стал их ненавидеть и ушел из группы», - уточнил участник кастинга.

В течение недели анкеты школьников и весь отснятый материал внимательно изучит редакторская группа, после чего лучших из лучших пригласят работать на 11 канал.

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Гость|21.10.2019 18:46|

Пройдут те кто по блату!

Гость|21.10.2019 18:50|

penzainform.ru писал(a):

в программу «Тин-клуб»
и на кого рассчитана сия телевизионная передача, если основная аудитория 11 канала 60+?

Гость|21.10.2019 18:56|

Кто сказал этим дурам что в очках они выглядят умнее?

Гость|21.10.2019 19:05|

Гость писал(a):

в программу «Тин-клуб»

и на кого рассчитана сия телевизионная передача, если основная аудитория 11 канала 60+?

Да щас практически все федеральные каналы на 60+ аудиторию рассчитаны. Остальные либо в интернете сидят, либо смотрят узкотематические каналы типа фильмов, музыки, спорта.

Имя: Гость
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