21.10.2019 | 16:59

На кастинг в программу «Тин-клуб» пришло около ста школьников. Несмотря на то что в фойе Дома молодежи царила доброжелательная атмосфера, каждый из собравшихся прекрасно понимал: он находится в окружении своих прямых конкурентов. Условия отбора жесткие и попасть по ту сторону экрана смогут лишь единицы.

Некоторые подростки пытались это сделать уже не в первый раз.

«Я не готовилась. Узнала об этом событии и пришла, как два года назад», - рассказала девушка.

«Я хочу узнать что-то новое, попробовать себя ведущей», - пояснила ее соперница.

«Я не говорю, что старый состав «Тин-клуба» выдохся, но хочется посмотреть на новеньких, на что они способны», - пояснил автор программы Алексей Горелов.

В ход шли козыри. Участники кастинга демонстрировали членам комиссии все свои таланты: пели, читали стихи, показывали пантомимы, играли на музыкальных инструментах.

«Я буду исполнять «Простое мамбо», которое написал Тьерри Тиссеранд», - сообщила София Будникова.

Однако главными критериями отбора здесь были не творческие таланты ребят, а их навыки общения с незнакомыми людьми и умение работать перед камерой.

Константин Мысяков увлекается музыкой. Парень рассказал о своем кумире.

«Ice Cube был всегда в группе N.W.A., всегда ее тянул, у него были там близкие друзья, но после конфликта он стал их ненавидеть и ушел из группы», - уточнил участник кастинга.

В течение недели анкеты школьников и весь отснятый материал внимательно изучит редакторская группа, после чего лучших из лучших пригласят работать на 11 канал.