В Пензе, на Бакунинском мосту, закрывшемся на реконструкцию 19 сентября, работы ведутся без выходных. То, как они продвигаются, в воскресенье, 13 октября, проверил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.
Специалисты закончили демонтаж двух пролетов и сейчас устраивают новые сети газо- и электроснабжения.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, рабочие готовятся устанавливать буронабивные сваи.
«Мы делаем все, чтобы сократить сроки строительства этого важного для города объекта», - отметил Магомед Агамагомедов.
Реконструкция Бакунинского моста оценивается в 936 миллионов рублей. Его закрытие повлекло за собой как изменения в маршрутах транспорта Пензы и Заречного, работе светофоров, появление новых остановок, так и осложнение ситуации с автомобильными заторами в областном центре.
23 сентября на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев дал распоряжение завершить реконструкцию моста к концу 2020 года.
Ну вот,могут же-за 3 недели почти весь мост разобрали,сваи уже забивают. С такими темпами к новому году откроют. А мы им будем кланяться за такую скорость)