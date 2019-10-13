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Общество | На Бакунинском мосту в Пензе готовятся устанавливать сваи

13.10.2019|14:45
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В Пензе, на Бакунинском мосту, закрывшемся на реконструкцию 19 сентября, работы ведутся без выходных. То, как они продвигаются, в воскресенье, 13 октября, проверил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Специалисты закончили демонтаж двух пролетов и сейчас устраивают новые сети газо- и электроснабжения.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, рабочие готовятся устанавливать буронабивные сваи.

«Мы делаем все, чтобы сократить сроки строительства этого важного для города объекта», - отметил Магомед Агамагомедов.

Реконструкция Бакунинского моста оценивается в 936 миллионов рублей. Его закрытие повлекло за собой как изменения в маршрутах транспорта Пензы и Заречного, работе светофоров, появление новых остановок, так и осложнение ситуации с автомобильными заторами в областном центре.

23 сентября на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев дал распоряжение завершить реконструкцию моста к концу 2020 года.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|13.10.2019 15:36|

Ну вот,могут же-за 3 недели почти весь мост разобрали,сваи уже забивают. С такими темпами к новому году откроют. А мы им будем кланяться за такую скорость)

Гость|13.10.2019 15:43|

Может и до отставки успеют.

Гость|13.10.2019 16:06|

penzainform.ru писал(a):

Реконструкция Бакунинского моста оценивается в 936 миллионов рублей.
Во первых цена моста сильно завышена,во вторых подрядчик в лице ООО Автодорога не имеет права заниматься строительством мостов по видам деятельности ОКВЭДе. В третьих у той же ООО Автодорога подряд на реконструкцию автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральная, г. Пенза (1 этап),1400 метров дороги (без мостов) почти 400 млн. руб.,где они возьмут столько техники и когда начнут работать?

Гость|13.10.2019 16:14|

Главное взять бабло, а потом можно и банкротиться

Гость|13.10.2019 16:21|

Когда набережную сдадут? Магомед не скажет? После Бакунинского моста?

Гость|13.10.2019 16:26|

Юморишь?

Ещё спроси когда цирк сдадут.

А тут и фонтан ещё...

Гость|13.10.2019 16:43|

Нельзя объять необъятное...А распилить-можно.

Гость|13.10.2019 17:02|

Гость писал(a):

где они возьмут столько техники и когда начнут работать?
Ну ты как маленький, все разойдется по субподрядам и никто не узнает кто вел работы.

Гость|13.10.2019 17:11|

САМОЕ ГЛАВНОЕ 75 ЛИМОНОВ ОСВОИТЬ А НА ОСТАЛИНОЕ ПЛЕВАТЬ

Гость|13.10.2019 17:15|

Меня пусть наймут на фронтальнике.

Гость|13.10.2019 17:53|

Гость писал(a):

Ну ты как маленький, все разойдется по субподрядам и никто не узнает кто вел работы.
Так нарушение законодательства уже есть ,и если бы прокуратура работала,то Недопёкина и ко. уже была бы под следствием,а тендер аннулирован.Кстати все мосты у нас когда то строил Мостоотряд №20.

Гость|13.10.2019 18:01|

Техника старая ,наверное БАМ строили ещё этой техникой

Гость|13.10.2019 18:02|

Гость писал(a):

Кстати все мосты у нас когда то строил Мостоотряд №20.
Балки, плиты тоже сам делал это мостоотряд?

Гость писал(a):

Техника старая ,наверное
Главное чтобы ты не старый

Гость|13.10.2019 18:15|

Гость|13.10.2019 15:43|

Может и до отставки успеют.

его до нового года пинком выкинут

Гость|13.10.2019 18:15|

Гость писал(a):

Балки, плиты тоже сам делал это мостоотряд?
Завод ЖБИ естественно,или в случаях с металлическими мостами части доставлялись пол ж/д из других регионов.

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