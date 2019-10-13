13.10.2019 | 14:45

В Пензе, на Бакунинском мосту, закрывшемся на реконструкцию 19 сентября, работы ведутся без выходных. То, как они продвигаются, в воскресенье, 13 октября, проверил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Специалисты закончили демонтаж двух пролетов и сейчас устраивают новые сети газо- и электроснабжения.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, рабочие готовятся устанавливать буронабивные сваи.

«Мы делаем все, чтобы сократить сроки строительства этого важного для города объекта», - отметил Магомед Агамагомедов.

Реконструкция Бакунинского моста оценивается в 936 миллионов рублей. Его закрытие повлекло за собой как изменения в маршрутах транспорта Пензы и Заречного, работе светофоров, появление новых остановок, так и осложнение ситуации с автомобильными заторами в областном центре.

23 сентября на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев дал распоряжение завершить реконструкцию моста к концу 2020 года.