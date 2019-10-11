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Общество | Клиенты «ТНС энерго Пенза» могут получить услуги в «Личном кабинете»

11.10.2019|12:54
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Гарантирующий поставщик электроэнергии в области ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляет своим клиентам дистанционный доступ ко всем услугам компании.

Бесплатный сервис «Личный кабинет» позволяет потребителям экономить время и не стоять в очередях, а решать все вопросы с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов.

Передавать показания и оплачивать счета без комиссии, скачивать квитанции за интересующий период, брать под управление несколько лицевых счетов, контролировать изменения по всем подключенным лицевым счетам, писать обращения в «ТНС энерго» и получать ответ - все эти основные процессы потребители могут выполнить не выходя из дома и буквально за пару минут.

Кроме того, в «Личном кабинете» клиенты компании могут самостоятельно выбрать способ доставки счета: вместо бумажной получать квитанцию на электронный адрес.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно любым способом:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив мобильное приложение «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);

- направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или в виртуальную приемную;

- обратившись в один из центров обслуживания клиентов или районную службу сбыта компании.

Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».

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