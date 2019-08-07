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Общество | Сообщения пензенцев о парковке на газонах оказались бесполезными

07.08.2019|11:05
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Пензенские автолюбители продолжат парковаться на газонах, новый закон их от этого не отучит. Ведь чтобы они испытали на себе его действие, им должно редкостно не повезти.

Напомним: с 9 июля 2019 года начали действовать изменения, внесенные в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях на сессии регионального Заксобра. Парковка автомобилей на газонах и игровых площадках наконец оказалась официально запрещена.

Контроль за исполнением новых требований осуществляют администрации районов Пензы.

Горожанам было предложено сообщать о фактах незаконной парковки: звонить или отправлять электронное письмо в соответствующую администрацию.

«В обращении необходимо указать, когда и где совершено правонарушение (прикрепив фотографию или видеозапись машины, расположенной на газоне, детской или спортивной площадке, с привязкой к местности, например к дому), указать марку, модель, государственный регистрационный знак автомобиля, а также свои данные: ФИО, почтовый или электронной адрес, на который будет направлен ответ о принятых мерах», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Но оказалось, что такая система не работает. Жительница областного центра проверила это на себе и поделилась опытом с редакцией портала «ПензаИнформ».

«Как только вышел закон, я позвонила в Первомайскую администрацию. Мне давно не нравится, что во дворе моего дома на улице Калинина парочка водителей иногда, переехав бордюр, паркуется на газоне - практически рядом с игровыми элементами на детской площадке. Я спросила в администрации: если я позвоню вам, вы придете, а он уже уехал, значит, он избежит штрафа? Мне сообщили: нет, пришлите фотофиксацию, свои данные, госномер нарушителя, мы сделаем запрос в ГИБДД, установим владельца и оштрафуем.

Разумеется, как только один из автомобилистов, живущих в моем доме, вновь заехал на детскую площадку, я в точности выполнила данную инструкцию. 21 июля я отправила письмо с двумя фотографиями нарушения на адрес apr-penza@mail.ru - это Первомайка. Указала точный адрес, время съемки, марку, модель и госномер автомобиля, свои ФИО, почту.

1 августа мне пришел обескураживающий ответ: выходом на место 24 и 30 июля сотрудниками администрации факт расположения автомобилей по вышеуказанному адресу не выявлен, владельца вышеуказанного автомобиля установить не представилось возможным», - рассказала пензячка.

Таким образом, учитывая, что выявлением и фиксацией подобных нарушений в городе занимаются всего 62 должностных лица (они составляют протоколы и направляют их в административные комиссии), штрафовать тех, кто бросает машину на детской площадке или газоне на пару часов, не будут. Если только водителю очень не повезет и эти несколько часов не придутся на случайный визит сотрудника администрации.

Неудивительно, что с 9 июля и до конца месяца привлекли к ответственности за размещение машин на газонах всего 19 горожан, притом что нарушителей в Пензе больше в десятки раз.

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Гость|07.08.2019 11:32|

Вся улица Мира напротив Электроники заставлена весь газон раздавили

Гость|07.08.2019 11:33|

Работа чиновников как всегда оказалась "липой",фейком. На губернатора равняются.)))))))))))

Гость|07.08.2019 11:41|

как и все запилы от ер

Гость|07.08.2019 11:44|

Это был сам чинок на газоне поэтому отписался типа ничего не знаем ничего не видем.

Гость|07.08.2019 11:47|

Весь газон затоптали давно напротив НПП Рубин и напротив северных ворот Часового завода, вот где порядок надо наводить

Гость|07.08.2019 11:50|

Да это сосед мой! Живёт один, мужиков водит, стонут по ночам. не ругайтесь, ему и так тяжело сидеть

Гость|07.08.2019 12:01|

А зачем тогда вся эта возня с фото и видеофиксацией? Почему это не действует, как с камерами на дорогах, например? Бред какой-то...

Гость|07.08.2019 12:02|

Стукачи обломились)))!!!

Гость|07.08.2019 12:05|

В Пензе по поводу парковки вообще беспредел происходит !!! Все стоянки и паркинги платные пустые !!! Газоны забиты машинами !!! А весной и осенью все это в месево превращается ! И нет возможности с этим бороться !городской власти пофиг на этот бардак ! Законы делают , но они не работают !

Гость|07.08.2019 12:06|

Они там что, издеваются? Номер есть, а владельца установить не удалось. Отошлите это в КВН, посмеемся всей страной.

Гость|07.08.2019 12:06|

Хм.У 175 универсама вообще все газоны и насаждения куда то вывезли и всю прилегающую территорию сделали большой стоянкой.Может рынок сделают?

Гость|07.08.2019 12:11|

Все понятно. Очередной слив администрации.

Гость|07.08.2019 12:14|

Там одни Огурцовы "трудюцца",прям как в "Корновальной ночи".Бюрократия,приписки,отписки.Всем всё до 3,14писки.

Имя: Гость
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