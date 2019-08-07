07.08.2019 | 11:05

Пензенские автолюбители продолжат парковаться на газонах, новый закон их от этого не отучит. Ведь чтобы они испытали на себе его действие, им должно редкостно не повезти.

Напомним: с 9 июля 2019 года начали действовать изменения, внесенные в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях на сессии регионального Заксобра. Парковка автомобилей на газонах и игровых площадках наконец оказалась официально запрещена.

Контроль за исполнением новых требований осуществляют администрации районов Пензы.

Горожанам было предложено сообщать о фактах незаконной парковки: звонить или отправлять электронное письмо в соответствующую администрацию.

«В обращении необходимо указать, когда и где совершено правонарушение (прикрепив фотографию или видеозапись машины, расположенной на газоне, детской или спортивной площадке, с привязкой к местности, например к дому), указать марку, модель, государственный регистрационный знак автомобиля, а также свои данные: ФИО, почтовый или электронной адрес, на который будет направлен ответ о принятых мерах», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Но оказалось, что такая система не работает. Жительница областного центра проверила это на себе и поделилась опытом с редакцией портала «ПензаИнформ».

«Как только вышел закон, я позвонила в Первомайскую администрацию. Мне давно не нравится, что во дворе моего дома на улице Калинина парочка водителей иногда, переехав бордюр, паркуется на газоне - практически рядом с игровыми элементами на детской площадке. Я спросила в администрации: если я позвоню вам, вы придете, а он уже уехал, значит, он избежит штрафа? Мне сообщили: нет, пришлите фотофиксацию, свои данные, госномер нарушителя, мы сделаем запрос в ГИБДД, установим владельца и оштрафуем.

Разумеется, как только один из автомобилистов, живущих в моем доме, вновь заехал на детскую площадку, я в точности выполнила данную инструкцию. 21 июля я отправила письмо с двумя фотографиями нарушения на адрес apr-penza@mail.ru - это Первомайка. Указала точный адрес, время съемки, марку, модель и госномер автомобиля, свои ФИО, почту.

1 августа мне пришел обескураживающий ответ: выходом на место 24 и 30 июля сотрудниками администрации факт расположения автомобилей по вышеуказанному адресу не выявлен, владельца вышеуказанного автомобиля установить не представилось возможным», - рассказала пензячка.

Таким образом, учитывая, что выявлением и фиксацией подобных нарушений в городе занимаются всего 62 должностных лица (они составляют протоколы и направляют их в административные комиссии), штрафовать тех, кто бросает машину на детской площадке или газоне на пару часов, не будут. Если только водителю очень не повезет и эти несколько часов не придутся на случайный визит сотрудника администрации.

Неудивительно, что с 9 июля и до конца месяца привлекли к ответственности за размещение машин на газонах всего 19 горожан, притом что нарушителей в Пензе больше в десятки раз.