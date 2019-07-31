31.07.2019 | 16:35

В Пензе за семь месяцев 2019 года составили 1 898 административных протоколов за нарушение правил благоустройства. По словам мэра Виктора Кувайцева, это на 107 больше, чем с января по июль 2018-го.

Наибольшее количество нарушений – 941 – это торговля в неустановленных местах. 489 протоколов составлено за размещение объявлений и других информационных материалов в не предназначенных для таких целей местах.

377 раз пензенцы проигнорировали требования к содержанию нежилых зданий и сооружений, не являющихся объектами капитального строительства. 72 протокола составили за нарушения при проведении земляных работ.

19 горожан привлекли к ответственности за размещение машин на газонах.

Выявлением и фиксацией нарушений занимаются главы районов и начальники отделов администраций, городских управлений и ведомств (всего - 62 должностных лица). Они и составляют протоколы, а потом направляют их в административные комиссии.

На нарушителей в зависимости от статьи налагаются штрафы: на граждан – от 500 до 2 500 рублей, на должностных лиц - от 3 000 до 7 000, на юридических - от 10 000 до 25 000. Если нарушение является повторным, размер взыскания увеличивается.

«За первое полугодие сумма штрафов за нарушение правил благоустройства превысила 2,5 млн рублей, но в первую очередь данная работа направлена на повышение ответственности и сознательности жителей, руководства организаций и предприятий города, предупреждение случаев нарушения порядка и, как следствие, поддержание чистоты на городских улицах», - пояснил Виктор Кувайцев.

По состоянию на 31 июля взыскано более 1,9 млн рублей. Из них 1 млн 534 тыс. 49 рублей поступили в бюджет Пензы, а 368 тыс. 630 рублей (за торговлю в неустановленных местах) - в бюджет области.

«Материалы по нарушителям, не оплатившим штрафы, направлены в районные отделения УФССП России по Пензенской области для принудительного взыскания», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в городской администрации.