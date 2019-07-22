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Общество | В маршрутках № 149 ввели двойной тариф оплаты проезда

22.07.2019|13:58
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В маршрутках № 149, курсирующих между Городом Спутником и микрорайоном Согласие, изменился тариф оплаты проезда. Об этом стало известно в понедельник, 22 июля.

В 10:00 житель областного центра Сергей сел в микроавтобус и заметил объявление, написанное от руки. Надпись гласила: «Спутник - 27, Пенза - 25». До этого проезд оплачивался по единому тарифу, стоимость одного билета и провоза багажа составляла 23 рубля.

«Ничем не обоснованное поднятие цен на проезд в общественном транспорте! - возмутился Сергей. - На 130-й автобус тоже стоимость 25 р., хотя по Пензе везде 23».

Проезд в автобусе большой вместимости № 130 подорожал с 15 июля. Раньше одна поездка стоила 21 рубль, теперь из села Засечного можно уехать за 25 рублей. Тем, кто передвигается на 130-м в границах областного центра, приходится отдавать 23.

Что касается Пензы, то с 29 июля планируется повышение стоимости проезда в маршрутках № 30 - с 23 до 26 рублей.

С 8 июля подорожала поездка на маршрутах, которые обслуживает ООО «Дилижанс»: на 2 рубля в автобусах большого класса № 66, 70, 82с, на 4 рубля - малого класса № 1, 1т, 2а, 5к, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85, 93. Повысило цены на своих маршрутах № 6, 17, 39, 71, 75, 80 и ООО «Автокомбинат».

ООО «Меркурий», обслуживающее маршрут автобусов большого класса № 54 и маршруты автобусов малого класса № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89, заявляло, что пока стоимость проезда повышать не будет.

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Гость|22.07.2019 14:10|

ато в пензе больше всех возмущались

Гость|22.07.2019 14:16|

АТО походу скоро будет , против живов

Гость|22.07.2019 14:57|

давно пора.

Гость|22.07.2019 15:00|

А где 100 автобусов?

Гость|22.07.2019 15:01|

их из танка пока перельют года два пройдёт, к 2021 ждите))

Гость|22.07.2019 15:18|

penzainform.ru писал(a):

Ничем не обоснованное поднятие цен на проезд в общественном транспорте! - возмутился Сергей
странно, а что же Серожа молчит, когда за электричество платит по сельским расценкам?

Гость|22.07.2019 16:24|

А как это контролируется? Водитель всех запоминает чтоль?

Гость|22.07.2019 16:29|

с ума сойти...

Имя: Гость
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