24 мая для выпускников раздастся последний звонок

23.05.2024 | 16:59

24 мая у российских выпускников важное событие. Сегодня они отмечают последний звонок. Праздник пройдет и у пензенских старшеклассников.

Школьники уже приступили к сдаче ЕГЭ. В экзаменационной кампании принимают участие около 5 000 человек. Выпускные в этом году состоятся 28 июня.

Кроме того, 24 мая - День славянской письменности и культуры, известный также как День святых Мефодия и Кирилла. Равноапостольные братья считаются создателями славянской письменности. Они были православными монахами и новую азбуку придумали в греческом монастыре.

К празднику приурочены научные форумы, фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие культурные мероприятия.

По мнению ученых, славянскую письменность создали в IX веке, около 863 года. Новый алфавит назвали кириллицей - по имени одного из братьев-создателей. Помощь в этом деле ему оказал старший брат Мефодий.

Также 24 мая - день работника кадровой службы. Этот профессиональный праздник отмечается с 2005 года, хотя официальным пока не считается. Дата выбрана потому, что в этот день в 1835 году вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Оно стало первым в России документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного работника.

Кроме того, 24 мая произошли важные исторические события. К примеру, в 1844 году телеграфом Морзе была отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор. В 1900-м в Петербурге спустили на воду крейсер «Аврора» - будущий символ Октябрьской революции.

24 мая появились на свет один из предводителей Французской революции Жан-Поль Марат, русский художник-пейзажист Алексей Саврасов, советский писатель Михаил Шолохов, русский и американский поэт и драматург Иосиф Бродский, королева Великобритании Виктория и американский автор-исполнитель песен Боб Дилан.

В народном календаре 24 мая - Мокий Мокрый. В этот день часто бывали дожди, и наши предки старались вымокнуть под ними, чтобы волосы приобрели красоту и силу. Мокия считали указчиком погоды на все лето: если день дождливый или туманный, то оно будет сырым, а когда восход солнца багровый, стоит готовиться к грозам и пожарам.

Именины в этот день отмечают Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил и Ростислав.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодня стоит провести день в спокойной обстановке, не влезать в конфликты и не поддаваться плохому настроению.