26 октября поздравим автомобилистов

Сегодня, 26 октября, в последнее воскресенье месяца, вся Россия отмечает День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта), который чаще именуют коротко Днем шофера.

Поздравьте сегодня всех сидящих за рулем и тех, кто помогает «железным коням» бегать по дорогам: автослесарей, инженерно-технических специалистов, руководителей транспортных предприятий.

26 октября в мире отмечается День приятных неожиданностей. Неизвестно, кто был инициатором, но с каждым годом примкнувших к празднику становится все больше. Сегодня они делают сюрпризы и дарят мелочи друзьям, знакомым и даже незнакомым людям.

Приятная неожиданность не всегда принимает овеществленный вид. Можно оказать помощь, отослать сообщение с комплиментом или похвалой, пригласить кого-нибудь в кафе, ресторан, на выставку или концерт.

Уникальный праздник еще и полезен. Согласно исследованиям, положительные поступки поддерживают здоровье: на фоне повышенного настроения улучшается самочувствие, укрепляется иммунитет, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также сегодня россияне отмечают День банкротства. Это неофициальный праздник, имеющий статус просветительского. Выбор даты не случаен: именно 26 октября 2002 года был подписан закон «О несостоятельности (банкротстве)». С тех пор он неоднократно дополнялся. День банкротства - повод напомнить людям, что финансовые трудности могут быть у каждого, но закон защитит их.

26 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1824 году в Москве официально открылся Малый театр. В 1863-м в Лондоне появился первый в мире узкоспециальный союз - Футбольная ассоциация. А в 1920-м Совет народных комиссаров издал постановление о продаже русских художественных ценностей за границу.

В этот день появились на свет живописец Василий Верещагин, поэт Андрей Белый, 21-й президент Франции Франсуа Миттеран, советский и российский актер театра и кино Владимир Кашпур.

26 октября православные христиане чтут Иверскую икону Божией Матери. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. По преданию, икону написал евангелист Лука. На Руси ее очень почитали, молясь об избавлении от разных бытовых неурядиц, утешении в горе, умножении плодородия земли и защите от пожара.

В народном календаре день так и назывался - Иверская. В обычае было наводить порядок в бане: менять пришедшие в негодность лавки, чистить емкости для воды.

Именины сегодня отмечают Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай и Трофим.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунном календарю, в этот день все удастся, если проявить творческое начало, уверенность и напор. Сомнения точно приведут к неудаче, так что при их наличии решение важных вопросов лучше отложить на потом.