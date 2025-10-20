Не забудь!

21 октября испечем шарлотку и проверим зимние вещи

Печать
Telegram

21 октября в России нет официальных праздников. Но можно, например, присоединиться к англичанам, отмечающим сегодня День яблока. Идея его заключается в том, что яблоко является символом культурного, физического и генетического разнообразия, о котором человечеству надлежит всегда помнить. По мнению организаторов, это празднование многообразия природы.

В этот день в Англии проводят конкурс на самую длинную полоску кожуры, которую срезают с фрукта при очистке, и готовят блюда из яблок. Так что сегодня самое время побаловать себя шарлоткой.

В истории 21 октября известно знаменательными событиями. В этот день в 1520 году португальский мореплаватель и исследователь Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии его именем. В 1997-м в России была учреждена литературная премия Александра Солженицына.

21 октября родились шведский химик, инженер, изобретатель динамита Альфред Нобель, писатель и драматург Евгений Шварц, режиссер Никита Михалков, а также советский и британский физик Андрей Гейм, удостоившийся как Нобелевской премии (за технологию создания графена), так и Шнобелевской (за эксперимент с левитирующей лягушкой).

В народном календаре 21 октября Трифон и Пелагея. В этот день наши предки спускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. В воде подо льдом продукты не портились, но и не замерзали. При необходимости делали прорубь и доставали бочки.

Предки подмечали, что с этого дня на улице становилось холоднее. Поэтому хозяйки доставали из сундуков зимнюю одежду и смотрели, не требует ли она починки.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна и Трифон.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня не стоит подписывать важные документы и заниматься финансовыми вопросами. Лучше всего отдать предпочтение несложным повседневным делам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети