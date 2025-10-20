21 октября испечем шарлотку и проверим зимние вещи

20.10.2025 | 16:45

21 октября в России нет официальных праздников. Но можно, например, присоединиться к англичанам, отмечающим сегодня День яблока. Идея его заключается в том, что яблоко является символом культурного, физического и генетического разнообразия, о котором человечеству надлежит всегда помнить. По мнению организаторов, это празднование многообразия природы.

В этот день в Англии проводят конкурс на самую длинную полоску кожуры, которую срезают с фрукта при очистке, и готовят блюда из яблок. Так что сегодня самое время побаловать себя шарлоткой.

В истории 21 октября известно знаменательными событиями. В этот день в 1520 году португальский мореплаватель и исследователь Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии его именем. В 1997-м в России была учреждена литературная премия Александра Солженицына.

21 октября родились шведский химик, инженер, изобретатель динамита Альфред Нобель, писатель и драматург Евгений Шварц, режиссер Никита Михалков, а также советский и британский физик Андрей Гейм, удостоившийся как Нобелевской премии (за технологию создания графена), так и Шнобелевской (за эксперимент с левитирующей лягушкой).

В народном календаре 21 октября Трифон и Пелагея. В этот день наши предки спускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. В воде подо льдом продукты не портились, но и не замерзали. При необходимости делали прорубь и доставали бочки.

Предки подмечали, что с этого дня на улице становилось холоднее. Поэтому хозяйки доставали из сундуков зимнюю одежду и смотрели, не требует ли она починки.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна и Трифон.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня не стоит подписывать важные документы и заниматься финансовыми вопросами. Лучше всего отдать предпочтение несложным повседневным делам.