22 октября - День заикающихся людей

22.10.2025 | 01:01

Сегодня, 22 октября, во всем мире отмечается День заикающихся людей. Это нарушение речи наблюдается примерно у 1% населения Земли. К сожалению, в обществе, особенно в детских коллективах, еще не всегда относятся с пониманием к людям с такой особенностью, из-за чего они испытывают стресс.

Однако заикание может нести в себе даже некоторый шарм, если посмотреть на него с нетипичной точки зрения. Так и скажите об этом человеку, не оставляющему попыток подчинить своей воле непослушные звуки.

Кстати, многим известным людям удалось победить заикание. Среди них - Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, Брюс Уиллис и Жерар Депардье.

22 октября свой профессиональный праздник отмечает финансово-экономическая служба Вооруженных сил Российской Федерации.

В истории 22 октября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1883 году в Нью-Йорке открылся театр «Метрополитен-опера», в 1938-м изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию, а в 1990-м городу Горькому было возвращено историческое название Нижний Новгород.

В этот день родились венгерский композитор Ференц Лист, французские актрисы Сара Бернар и Катрин Денев, русский писатель Иван Бунин, итальянский певец Роберто (Робертино) Лорети, советский и российский актер Спартак Мишулин, советский поэт Николай Доризо и легендарный футболист Лев Яшин.

В народном календаре сегодня Яков Дровопилец. В старину на крестьянских подворьях начиналась заготовка дров на зиму. Считалось, что к Якову из осеннего полена ушли все соки, поэтому оно будет гореть жарко.

В этот день пекли пироги с кашей и угощали ими соседей, чтобы жить сытно, в мире и согласии.

Именинники 22 октября Авраам, Константин, Максим, Петр и Яков.

Сегодня новолуние. Лунный календарь рекомендует приступить в этот день к ранее намеченным делам, тем более что сегодня не лучшее время для общения: возрастает риск конфликтов и эмоциональных взрывов. Благоприятно подействуют поход в бассейн или спортзал.