20 октября поздравим поваров

Сегодня, 20 октября, отмечается профессиональный праздник всемирного масштаба - День повара. Его также называют Международным днем шеф-поваров.

В России профессия начала развиваться в XVIII веке, когда появились трактиры и рестораны. А в 1888 году в Петербурге открылась первая кулинарная кухня.

Не всем известно происхождения слова «кулинария». В Древней Греции у бога врачевания Асклепия (Эскулапа у римлян) была кухарка Кулина, которую считали покровительницей поварского искусства. От ее имени пошло название отрасли.

Кроме того, 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста - профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи. А еще сегодня Международный день авиадиспетчера.

Кроме того, 20 октября экологический Международный день ленивца. Его учредили в 2010 году, чтобы привлечь внимание общественности к этому животному, обитающему в Центральной и Южной Америке. Большую часть времени ленивцы проводят на деревьях. На земле животные уязвимы для хищников, поэтому спускаются редко. Спят они около 15-20 часов в сутки, а пища в их желудке переваривается около 90 часов.

В истории 20 октября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1714 году Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. Лишая работы всех каменщиков в стране, он ставил целью мотивировать их на переезд в новую столицу, чтобы довести ее до уровня других европейских городов.

20 октября 1740 года австрийская эрцгерцогиня Мария-Терезия была объявлена наследницей Карла VI Габсбурга, а в 1880-м принял первых зрителей московский цирк на Цветном бульваре.

20 октября родились великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, английский физик - открыватель нейтрона, нобелевский лауреат Джеймс Чедвик и советский писатель-фантаст Еремей Парнов.

В народном календаре 20 октября Сергей Зимний. В этот день отмечается память святых тезок - Сергия Печерского (XIII век) и Сергия Нуромского, или Вологодского (XIV-XV вв.). Наши предки ожидали прихода морозов, считая, что «Сергей зиму начинает».

Именины сегодня отмечают Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей и Юлиан.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для усердного труда, лучше оградить себя от излишней нагрузки.

