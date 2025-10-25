Не забудь!

25 октября - Всемирный день макарон

Печать
Telegram

25 октября отмечается Всемирный день макарон, учрежденный в 1995 году по инициативе производителей пасты. Цель праздника - объединить любителей спагетти, рожков, вермишели, пасты, лазаньи, лапши и других макаронных изделий.

В России макароны начали употреблять в XVI веке под видом домашней лапши. Сейчас макароны - одно из популярнейших блюд в стране, насчитываются сотни разных рецептов и десятки способов их приготовления.

В России сегодня День таможенника. Впервые указ о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских» появился в 1653 году. Его издал царь Алексей Михайлович. С этого момента таможня стала государственной службой.

Еще один профессиональный праздник сегодня - День работника кабельной промышленности. Он был учрежден в честь события, произошедшего в 1879 году. Тогда инженеру немецкой электрической компании Siemens & Halske было выдано свидетельство, разрешающее проведение работ на построенном компанией заводе по изготовлению изолированной проволоки и телеграфных кабелей в Санкт-Петербурге.

Также сегодня отмечается неофициальный праздник - День маркетолога.

25 октября случилось несколько знаменательных событий. В 1854 году произошла крупнейшая битва Крымской войны 1853-1856 гг. (Балаклавское сражение), в 1922-м в Советской России завершилась Гражданская война, а в 1990-м вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада Листьева «Поле чудес».

25 октября появились на свет французский композитор Жорж Бизе, советская и российская оперная певица Галина Вишневская, испанский художник Пабло Пикассо, французская актриса театра и кино Анни Жирардо.

В народном календаре 25 октября - Андрон Звездочет. В это время продолжался помол: из зерна делали крупу и муку, самым популярным блюдом на столах была каша - ячменная, овсяная или пшенная.

Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай и Тарас.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: новые дела сегодня начинать не стоит, лучше направить всю энергию на завершение старых, особенно актуальным окажется творческий подход.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети