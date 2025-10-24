Не забудь!

24 октября - День российского спецназа

Сегодня, 24 октября, в России отмечается День подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ. Первые в истории страны структуры такого рода появились в 1918 году. Это были части особого назначения (ЧОН), которые вели борьбу с басмачами в Средней Азии и повстанцами в РСФСР. А 24 октября 1950-го была издана директива о формировании до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек. Поэтому 24 октября считается днем рождения армейского спецназа.

Сейчас свои подразделения специального назначения имеют многие силовые структуры и федеральные ведомства. Они занимаются разведкой, проводят антитеррористические операции, ищут и задерживают особо опасных и вооруженных преступников, ликвидируют преступные группировки, освобождают заложников.

А еще сегодня Всемирный день борьбы с полиомиелитом - опасным вирусным заболеванием, поражающим нервную систему человека. Он развивается преимущественно в детском возрасте и способен если не погубить ребенка, то оставить его инвалидом. В этот день проводятся профилактические мероприятия и просветительские акции, посвященные борьбе со страшным недугом.

В истории 24 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1897 году в России состоялся первый официальный футбольный матч, в 1935-м на Спасской башне Кремля была установлена первая пятиконечная звезда, а в 1938-м в универмаге Нью-Йорка в продажу поступил товар, вызвавший невиданный ажиотаж у женщин, - нейлоновые чулки.

24 октября появились на свет швейцарский врач и алхимик Парацельс, основатель «хрустальной империи» Swarovski Даниэль Сваровски, народный художник СССР Константин Юон, актер театра, эстрады и кино Аркадий Райкин, советский писатель Венедикт Ерофеев и советский режиссер Динара Асанова.

В народном календаре 24 октября - Филиппова канитель. Канителью в старину называли распутицу и грязь на дорогах. Примечали, что если утром на Филиппа шел снег, то следовало ждать суровую зиму.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Ил(л)арион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей и Филипп.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, что сегодня будет хорошим решением заняться спокойными домашними делами, привести в порядок бумаги, погулять на природе. Групповая работа противопоказана - высок риск конфликтов.

