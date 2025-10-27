27 октября - День плюшевого мишки

27.10.2025 | 00:01

27 октября, отмечается День плюшевого мишки. Этот праздник призван пробудить в людях доброту и напомнить о дружеских связях. Именно с теплом ассоциируется самая популярная в мире игрушка.

Считается, что медвежонка создали за рубежом, а в Россию он был завезен где-то в 1910-х годах. Только в советские годы сшили отечественного плюшевого друга всех малышей. Массовое производство началось уже в послевоенный период. Мишки были коричневыми или черными, с ватой либо опилками внутри.

Также сегодня во всем мире отмечается День аудиовизуального наследия, к которому относятся фильмы, радио- и телепрограммы, аудио- и видеозаписи. Они недолговечны и уязвимы, поэтому ЮНЕСКО взяла на себя ведущую роль в деле сохранения таких материалов и обмена ими.

Возможно, у вас хранятся виниловые пластинки, магнитофонные кассеты (а то и старые бобины), черно-белый телевизор. Сегодня это уже не хлам, а символы эпохи, получившие массовое распространение в ХХ веке. Именно они стали весомым дополнением к письменным источникам, ведь информацию воспринимали на слух или визуально даже неграмотные люди.

В истории 27 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1873 году американский фермер из штата Иллинойс Джозеф Глидден подал заявку на патент колючей проволоки. В 1927 году в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи (ТРАМ, ныне «Ленком»). В 1951-м в Канаде для борьбы со злокачественными образованиями было впервые применено радиационное облучение. А в 1984-м состоялось официальное открытие сквозного движения по Байкало-Амурской магистрали.

27 октября родились мореплаватель Джеймс Кук, великий скрипач Никколо Паганини, биолог и селекционер Иван Мичурин, русский и советский живописец Роберт Фальк, народный артист СССР Михаил Жаров, певица Лидия Русланова, 26-й президент США Теодор Рузвельт, скрипачка Ванесса Мэй, народный артист РСФСР Николай Караченцов.

В народном календаре 27 октября - Параскева Грязнуха. Такое прозвище день получил из-за осенней распутицы на дорогах. По количеству грязи судили о наступлении зимы: если отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до нее осталось 4 недели. Прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, но шить было можно. Если день памяти святой Параскевы выпадал на пятницу, то справляли отдельный праздник Параскевы Пятницы.

Именины сегодня отмечают Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр и Прасковья.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, день неплох для общения, особенно если речь идет о рабочих переговорах и взаимодействии с клиентами.