Не забудь!

19 октября в России - День отца

Печать
Telegram

19 октября не забудьте выразить любовь и признательность своим папам: в России сегодня отмечается День отца. Цель праздника - укреплять институт семьи, а также повышать значимость отцовства в воспитании детей.

19 октября в России - День лицеиста. Праздник был установлен в память о Царскосельском лицее, открытом в 1811 году. В нем учились поэты Пушкин и Дельвиг, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков и декабристы Пущин и Кюхельбекер.

Выпускники лицея в годовщину его основания по традиции собирались на совместный обед. А сегодня общий праздник могут отметить все лицеисты страны.

Также 19 октября в нашей стране отмечаются несколько профессиональных праздников. Поздравления принимают работники дорожного хозяйства. Дату определили в 1996 году - последнее воскресенье месяца, в 2000-м ее передвинули на неделю раньше. Дороги не зря называют «кровеносными сосудами государства». Сегодня чествуют тех, кто обеспечивает автомобильное сообщение между регионами страны.

Также в третье воскресенье октября в России поздравляют работников пищевой промышленности. Без людей этой профессии была бы невозможна продовольственная стабильность страны.

19 октября можно отметить оригинальный праздник – День написания писем в будущее. Неизвестно, кто выступил инициатором, но идея пришлась по душе многим. Строки, предназначенные потомкам, помещаются в специальные капсулы времени и закладываются под памятниками, замуровываются в стенах или полах с инструкцией вскрыть в определенную дату.

19 октября вошло в историю несколькими знаменательными событиями. Так, в этот день в 1097 году на совете князей в Любече было юридически оформлено разделение Руси на удельные княжества. В 1941-м в лаборатории американского ученого Зелмана Ваксмана в США открыли антибиотик стрептомицин, а в 1956-м была подписана советско-японская декларация о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений.

19 октября родились советский поэт Александр Галич и мексиканская звезда сериалов Вероника Кастро.

В народном календаре - Фомин день. Крестьяне определяли величину запасов и рассчитывали, как расходовать их в течение зимы.

Именины сегодня отмечают Иван, Макар и Никанор.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что день благоприятен для работ, связанных с домом, садовым участком, и вообще для всех дел. Нужно стараться быть в приподнятом настроении, и тогда заряд бодрости останется надолго.

