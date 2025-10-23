23 октября - День работников рекламы

23.10.2025 | 01:00

Сегодня, 23 октября, отмечается экопраздник - Международный день снежного барса. Начало ему положил всемирный форум по сохранению снежного барса, состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке.

В этот день в научных и образовательных учреждениях проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвященных жизни снежного барса, иначе именуемого ирбисом.

Также 23 октября в России отмечается День работников рекламы. Это неофициальный профессиональный праздник всех тех, кто так или иначе связан с рекламным бизнесом: маркетологов, пиарщиков, креативщиков, создателей рекламы и даже ее заказчиков.

К рекламе можно относиться по-разному, но, согласно статистике, почти половина россиян совершает покупки под ее влиянием.

Этот день в истории отмечен несколькими знаменательными событиями. В 1814 году хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию. В 1937-м начался героический дрейф ледокольно-транспортного судна «Георгий Седов» в Арктике, а в 2000-м китайские археологи обнаружили музей древних музыкальных инструментов, созданных 2 000 лет назад, в эпоху династии Хань. Несмотря на почтенный возраст, почти все 150 найденных экспонатов были в хорошем состоянии.

23 октября родились автор «Приключений Чиполлино» Джанни Родари, русский и индийский философ, художник, культуролог Святослав Рерих, советский композитор, автор песен Юрий Саульский, российская балерина Ульяна Лопаткина и трехкратный чемпион мира бразильский футболист Пеле.

В народном календаре сегодня Евлампий Зимоуказатель. Наши предки в этот день расщепляли поленья на лучины, которые устанавливали в светцы - особые держатели. При их огоньке крестьяне выполняли домашние дела. Лучина быстро сгорала, поэтому обязанностью детей было следить за ней и своевременно менять.

На Евлампия внимательно смотрели, куда показывают рога месяца. Считалось, что с той стороны подуют ветры. А если рога указывали на север, то ждали скорой зимы.

Именины 23 октября отмечают Андрей, Василий и Иннокентий.

Растущая луна в первой четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня сил и энергии хватит даже на самые сложные дела. Важно сдерживать негатив и в конфликтных ситуациях дипломатично оставаться при своем мнении.