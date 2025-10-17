18 октября поучимся завязывать галстук

17.10.2025 | 14:55

В фильме «Любовь и голуби» есть замечательная сцена. Жена главного героя развязала его галстук, чтобы погладить, и из-за этого едва не сорвалась поездка на курорт: никто не знал, как вновь завязать!

От таких мелочей, бывает, зависит судьба человека. Так что если вы еще не обладаете этим жизненно необходимым навыком, то сегодня самый подходящий день, чтобы научиться завязывать хотя бы виндзорский узел. Ведь 18 октября во всем мире отмечается День галстука.

Кстати, далеко не все знают, что «предком» галстука был шейный платок. Это украшение вошло в моду благодаря французскому королю Людовику XIII. Сегодня галстук - популярный аксессуар как в мужском, так и в женском гардеробе.

18 октября есть повод для радости у сладкоежек. Сегодня, во Всемирный день конфет, можно побаловать себя этим лакомством. Во многих странах к празднику организуют фестивали, карнавалы и выставки, а лучшим подарком участникам становятся, разумеется, конфеты.

18 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1942 году в блокадном Ленинграде открылся театр имени В. Ф. Комиссаржевской, в 1947-м на полигоне Капустин Яр состоялся запуск первой отечественной баллистической ракеты А-4, в 1967-м космическая станция «Венера-4» получила первые научные данные с поверхности второй от Солнца планеты.

Нелишне сегодня вспомнить и о событии, которое случилось 18 октября 1867 года. В этот день Аляску присоединили к Соединенным Штатам, а Российская империя получила за нее чек на сумму 7,2 миллиона долларов. Поэтому в США сегодня отмечают День Аляски, а мы до сих пор размышляем о правильности решения царского правительства.

18 октября родились русский электротехник Александр Лодыгин, народный артист СССР композитор Владимир Захаров, советский писатель-фантаст Кир Булычев, российский журналист Сергей Доренко и американский актер Жан-Клод Ван Дамм.

В народном календаре день назывался Харитины - Первые холстины. Женщины начинали ткать холсты, а мужчины - валять валенки. Девушки тоже не сидели без дела: пряли, вышивали, вязали.

Именины сегодня отмечают Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон и Филипп.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня возможны прозрения и озарения, которые помогут найти выход из сложной ситуации. В этот день велика вероятность получить хорошие новости от старых друзей или знакомых.