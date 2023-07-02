3 июля поздравим сотрудников Госавтоинспекции

02.07.2023 | 09:17

Сегодня, 3 июля, профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. Официально он называется День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России.

За свою историю ведомство несколько раз меняло название, но суть работы инспекторов дорожного движения остается прежней: они призваны следить за соблюдением правил дорожного движения, пресекать правонарушения со стороны его участников, заниматься профилактикой происшествий.

Несмотря на праздник, сегодня сотрудники ГИБДД выйдут на дороги области, чтобы противостоять пьяным ДТП: в течение трех дней, с 1 по 3 июля, в регионе проводятся профилактическая акция «Нетрезвый водитель». Ведь за первое полугодие в Пензенской области зарегистрировали 37 аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 7 человек, а 52 получили различные травмы.

3 июля также отмечаются День образования Республики Алтай, День Республики Хакасии и День независимости Республики Беларусь.

А на восточном побережье Кубы, в городе Сантьяго, сегодня стартует уличный Праздник огней. Он продлится несколько дней, до 9 июля. Мероприятие традиционно привлекает всех, кто умеет и любит развлекаться. На празднике звучит танцевальная музыка, в нем участвуют процессии из ярко одетых танцоров, гостям предлагаются множество блюд на выносных лотках, пиво, ром, а самое зрелищное выступление у факиров и мастеров огня.

В истории этот день отмечен несколькими знаменательными событиями. В 1885 году Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля. В 1916-м состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник»: судьи постановили, что «корабль затонул вследствие столкновения с айсбергом, вызванного чрезмерной скоростью, с которой его вели». А в 1944-м Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

3 июля родились музыкант и фольклорист Митрофан Пятницкий, немецкий писатель Франц Кафка, актриса Зинаида Райх - жена Сергея Есенина и, позже, Всеволода Мейерхольда, режиссер Анатолий Эфрос и американский киноактер Том Круз.

По народному календарю 3 июля - Мефодий Перепелятник. Предки были уверены: к этому дню на полях поспевают хлеба, на них слетаются перепела, а значит, у охотников начинается время легкой добычи. В народе считалось, что увидеть белого перепела - к удаче, а поймать - к большому счастью.

Также существовала примета, что если этот день окажется ненастным, то и следующие 40 будут дождливыми.

Именины сегодня отмечают Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма и Фома.

Полнолуние. Лунный календарь советует сегодня воспитывать самодисциплину. Неудачный день для тех, кто не умеет сдерживать эмоций, гнева, кто легко поддается соблазну и иллюзиям. Сны сегодня вещие, их рекомендуется запомнить, возможно они дадут подсказку, как решить ту или иную проблему.