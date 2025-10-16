Сетевое издание|18+|Пятница|17 окт 2025|08:10
17 октября - праздник участковых терапевтов

17 октября в России - День участкового терапевта. Это профессиональный праздник врачей, с которыми хотя бы раз в жизни встречался каждый.

Греческое слово «терапия» переводится как «уход, лечение». Врачи-терапевты в некоторых случаях сами ставят диагнозы и назначают лечение. Этих специалистов заслуженно считают начальным и одновременно главным звеном в сфере оказания первичной медицинской помощи.

Также 17 октября отмечается Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты. Он был учрежден в 1987 году Генеральной ассамблеей ООН.

В этот день общественные организации проводят благотворительные акции и намечают стратегию борьбы с нищетой, унижающей человеческое достоинство.

В истории 17 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1480 году началось знаменитое «стояние на Угре», завершившееся окончательным освобождением России от монголо-татарского ига. В 1740-м участники Великой северной экспедиции Витуса Беринга основали Петропавловск-Камчатский. В 1902-м в Детройте выпустили первый автомобиль марки Cadillac.

17 октября 1938 года в СССР была утверждена медаль «За отвагу», в 1945-м Кенигсберг (ныне Калининград) вошел в состав СССР, а в 1961-м открылся Государственный Кремлевский дворец.

В этот день родились государственный деятель Григорий Орлов, Маршал Советского Союза Андрей Гречко, герой Сталинградской битвы Яков Павлов, турецкий певец Таркан и американский рэпер Эминем.

В народном календаре сегодня Ерофеев день. Люди верили, что на Ерофея лешие бродят по лесам, громко кричат, хлопают в ладоши и хохочут. С первыми петухами дух проваливается сквозь землю, чтобы вновь выскочить наружу уже весной. В этот день избегали ходить в лес.

Именины отмечают Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон и Яков.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует по возможности провести этот день в одиночестве и заняться личными делами.

