Не забудь!

16 октября - День хлеба

Печать
Telegram

16 октября во всем мире профессиональный праздник отмечают анестезиологи. Дата выбрана не случайно: 16 октября 1866 года американский зубной врач Томас Мортон впервые применил эфирный наркоз. Сегодня благодаря современному уровню анестезиологии мы без страха садимся в кресло стоматолога или ложимся на хирургический стол. Конечно, что-то при этом внутри подрагивает, но паника отступает, когда доктор говорит: «Больно не будет!»

Также поздравления сегодня принимают аллергологи и иммунологи, хотя их праздник пока не признан официально. Наверное, каждый сталкивался с такой неприятностью, как аллергический ринит - насморк как ответ на цветение некоторых растений. Но аллергия имеет множество различных форм: отеки, зуд, высыпания на коже, лихорадка, конъюнктивит. В особо тяжелых случаях реакция может закончиться летальным исходом. Сегодня аллергии подвержен каждый пятый житель планеты, поэтому востребованность аллергологов и иммунологов неоспорима.

16 октября отмечаются сразу два всемирных праздника, имеющих непосредственное отношение к материальному благополучию. Один из них посвящен хлебу, другой - продовольствию в целом.

То, что недоедание и голод негативно влияют на генофонд бедных стран, общеизвестно. Согласно статистическим данным, до сих пор на планете голодают 733 миллиона человек. С другой стороны, 1,9 миллиарда имеют лишний вес, из них 672 миллиона страдают ожирением.

Что касается хлеба, то он, как известно, присутствует в кухнях всех стран и континентов. Неважно, из какого зерна выпечен, главное - был и остается символом жизни. И во Всемирный день хлеба нелишне будет вспомнить, какой путь проходит каравай, прежде чем занять свое место на столе - от зернышка в руках хлебороба до теста в ладонях пекаря.

Также 16 октября прекрасный повод поздравить босса, ведь сегодня во многих странах отмечается профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней – День шефа.

А еще сегодня День нетворкинга (День расширения деловых связей).

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1847 году вышел в свет роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», а в 1964-м прошло первое испытание атомной бомбы в Китае.

16 октября родились писатель Оскар Уайльд, российский режиссер Иван Дыховичный, народный артист России Дмитрий Хворостовский (баритон).

В народном календаре - Денис Позимний. В этот день боролись против сглаза, порчи и черного наговора. Чтобы нейтрализовать злую силу написанных слов, использовали редьку и соль, а нечистую силу отпугивали запахом лука и чеснока.

Именины сегодня отмечают Денис, Иван, Павел и Петр.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, это день пассивности и отдыха. Серьезные дела лучше не начинать.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети