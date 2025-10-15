16 октября - День хлеба

15.10.2025 | 16:42

16 октября во всем мире профессиональный праздник отмечают анестезиологи. Дата выбрана не случайно: 16 октября 1866 года американский зубной врач Томас Мортон впервые применил эфирный наркоз. Сегодня благодаря современному уровню анестезиологии мы без страха садимся в кресло стоматолога или ложимся на хирургический стол. Конечно, что-то при этом внутри подрагивает, но паника отступает, когда доктор говорит: «Больно не будет!»

Также поздравления сегодня принимают аллергологи и иммунологи, хотя их праздник пока не признан официально. Наверное, каждый сталкивался с такой неприятностью, как аллергический ринит - насморк как ответ на цветение некоторых растений. Но аллергия имеет множество различных форм: отеки, зуд, высыпания на коже, лихорадка, конъюнктивит. В особо тяжелых случаях реакция может закончиться летальным исходом. Сегодня аллергии подвержен каждый пятый житель планеты, поэтому востребованность аллергологов и иммунологов неоспорима.

16 октября отмечаются сразу два всемирных праздника, имеющих непосредственное отношение к материальному благополучию. Один из них посвящен хлебу, другой - продовольствию в целом.

То, что недоедание и голод негативно влияют на генофонд бедных стран, общеизвестно. Согласно статистическим данным, до сих пор на планете голодают 733 миллиона человек. С другой стороны, 1,9 миллиарда имеют лишний вес, из них 672 миллиона страдают ожирением.

Что касается хлеба, то он, как известно, присутствует в кухнях всех стран и континентов. Неважно, из какого зерна выпечен, главное - был и остается символом жизни. И во Всемирный день хлеба нелишне будет вспомнить, какой путь проходит каравай, прежде чем занять свое место на столе - от зернышка в руках хлебороба до теста в ладонях пекаря.

Также 16 октября прекрасный повод поздравить босса, ведь сегодня во многих странах отмечается профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней – День шефа.

А еще сегодня День нетворкинга (День расширения деловых связей).

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1847 году вышел в свет роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», а в 1964-м прошло первое испытание атомной бомбы в Китае.

16 октября родились писатель Оскар Уайльд, российский режиссер Иван Дыховичный, народный артист России Дмитрий Хворостовский (баритон).

В народном календаре - Денис Позимний. В этот день боролись против сглаза, порчи и черного наговора. Чтобы нейтрализовать злую силу написанных слов, использовали редьку и соль, а нечистую силу отпугивали запахом лука и чеснока.

Именины сегодня отмечают Денис, Иван, Павел и Петр.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, это день пассивности и отдыха. Серьезные дела лучше не начинать.