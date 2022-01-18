Не забудь!

19 января - Крещение Господне

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Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне - один из самых главных праздников. По преданию, Сын Божий прошел обряд в водах реки Иордан, в память о столь значимом событии 19 января верующие купаются в водоемах и купелях.

В Пензе в 2022 году решили не устраивать крещенские купания. Однако в области для желающих погрузиться в ледяную воду организуют 57 купелей.

В этот день верующие после Божественной литургии смогут запастись освященной водой, чтобы потом пить ее весь год. Считается, что она является целебной и не портится долгое время.

В истории 19 января отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1920 году на территории Московского университета на Моховой улице был заложен памятник Герцену и Огареву, в 1955-м президент США Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию, а в 1963-м состоялось выступление The Beatles на сцене театра «Палладиум» в Лондоне, после которого группа прославилась на всю страну.

19 января родились шотландский ученый, изобретатель паровой машины Джеймс Уатт, американский писатель Эдгар По, французский художник-постимпрессионист Поль Сезанн, русский живописец Валентин Серов, поэт Михаил Исаковский - автор «Катюши» и «Одинокой гармони», а также российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня день веселья и отдыха. Постарайтесь освободить эти сутки от дел и посвятите время себе.

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