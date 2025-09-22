23 сентября - день рождения жевательной резинки

22.09.2025 | 17:38

Сегодня отмечается день рождения жевательной резинки. Именно 23 сентября 1848 года американец Джон Куртис изготовил у себя дома первый образец.

В том же году он решил открыть промышленное производство жвачки из сосновой смолы, куда позже начал добавлять ароматизаторы. Однако продажи шли неважно: товар пользовался слабым спросом из-за наличия примесей, которые не получалось удалить из смолы.

В 1869 году Томас Адамс изобрел жвачку на основе каучука, и это изобретение понравилось уже всем. Тогда и началось серийное производство жевательной резинки.

Считается, что самый первый аналог жевательной резинки - смола - был в ходу еще в VII-II веках до н. э. Ее нашли во время раскопок в Северной Европе.

А еще сегодня Международный день жестовых языков. По данным Всемирной федерации глухих, на земном шаре живет более 70 миллионов людей, вынужденных разговаривать руками.

В истории 23 сентября также известно тем, что в 1932 году был издан декрет «Об объединении частей Арабского королевства», по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия. А в 2008-м вышла в свет первая версия платформы Android.

В народном календаре сегодня Петр и Павел Рябинники. С этого дня начиналась заготовка ягод рябины, которые считались чудо-средством не только против недугов, но и от нечистой силы. Ягоды собирали впрок, варили из них компоты и целебный квас.

Сегодня родились заслуженный деятель искусств РСФСР кинорежиссер Надежда Кошеверова, советский и российский писатель, литературный критик Людмила Крутикова-Абрамова, звезда австрийского, немецкого и французского кино Роми Шнайдер.

Именинники 23 сентября - Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен и Татьяна.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день стоит провести в движении. Сегодня благоприятное время для смены работы, решения давних проблем и построения планов на будущее.