22 сентября - День осеннего равноденствия

В этом году на 22 сентября приходится осеннее равноденствие, когда Солнце пересекает небесный экватор и перемещается из Северного полушария в Южное. С этого дня в Северном наступает астрономическая осень. Дата по всемирному времени выпадает на 22-е или 23-е число. А в Южном полушарии равноденствие считается весенним.

22 сентября отмечаются 2 всемирных экологических праздника: День защиты слонов и День защиты носорога. Они учреждены благодаря усилиям экологов, стремившихся привлечь внимание к проблеме истребления этих животных и их мучительного содержания в неволе.

А еще 22 сентября - Всемирный день без автомобиля, когда предлагается обойтись без 4 колес хотя бы в течение суток. Не дышать выхлопами, не стоять в пробках, не думать о цене на бензин - вот что ждет тех, кто согласится отказаться от поездок на машине. А может быть, кому-то это настолько понравится, что он решит растянуть удовольствие.

В этот день произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1764 году в России ввели каменные верстовые столбы, в 1784-м было основано первое русское поселение на Аляске, в 1839-м состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве в память об Отечественной войне 1812 года, а в 1862-м Авраам Линкольн объявил, что все рабы станут свободными навсегда. Масштабная отмена рабства в США состоялась 1 января 1863-го.

22 сентября родились английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле Майкл Фарадей, литовский композитор и художник Микалоюс Чюрленис, автор толкового словаря русского языка Сергей Ожегов и американский певец и общественный деятель Дин Рид.

В народном календаре 22 сентября - день Акима и Анны. По преданию, бездетные супруги Иоаким и Анна из Иерусалима, горячо мечтавшие о ребенке, вознесли множество молитв и даже удалились в пустыню для того, чтобы сосредоточиться на общении с богом. Они всей душой хотели стать родителями, и после долгих лет брака им была ниспослана дочь Мириам (Мария).

В народе день Акима и Анны называют Днем рожениц. В этот день поздравляли молодых матерей и чествовали повивальных бабок: пекли круглые пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А молодые родители или бездетные новобрачные дарили подарки близким людям - как правило, такие же круглые пироги.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита и Сергей.

Новолуние. Согласно лунному календарю, это день начинаний. Не нужно бояться чего-то нового, усилия с большой вероятностью оправдаются.