20 сентября - Всемирный день чистоты

19.09.2025 | 14:41

20 сентября отмечается Всемирный день чистоты. На протяжении нескольких лет в третью субботу первого осеннего месяца в муниципальных образованиях проводились разные экологические акции по уборке общественных пространств. С 2023 года ООН закрепила за праздником четкую дату - 20-е число.

Важность дня чистоты нельзя переоценить, ведь твердых бытовых отходов становится все больше. Волонтеры вносят весомый вклад в благоустройство сел и городов.

Также сегодня отмечаются День рекрутера в России, Всемирный день риса и Международный день хирурга, Всемирный день донора головного мозга, Международный день студенческого спорта.

20 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1519 году Фернан Магеллан отправился в кругосветное путешествие, в 1862-м в Петербурге была открыта первая в России консерватория, а в 1946-м состоялся первый Каннский кинофестиваль.

Также в этот день в 1862 году в Новгороде был открыт первый памятник, посвященный государству, - «Тысячелетие России». На церемонии присутствовал император Александр II с семьей. В создании монумента участвовали сразу несколько мастеров, он вышел внушительным: высота - 15,7 м, диаметр гранитного постамента - 9 м, высота скульптурных групп - 3,7 м. Памятник отображает все исторические этапы начиная от призвания Рюрика на княжение.

20 сентября родились русский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен, советский и российский писатель и поэт Григорий Поженян, итальянская киноактриса Софи Лорен и американский писатель, сценарист и продюсер Джордж Р. Р. Мартин, по книгам которого снят телесериал «Игра престолов».

В народном календаре 20 сентября - Луков день. В это время на базарах повсеместно шла бойкая торговля репчатым луком. Девушки плели из него косы и подвешивали к потолку для хранения.

Кроме того, из лука готовили множество блюд. Например, крупные луковицы обдавали кипятком, вынимали середину, набивали куриным фаршем и варили в бульоне или запекали в печи.

Существовала у предков и отдельная примета. Они смотрели, много ли на луковицах шелухи, и судили о зимней погоде. Если шелухи было в избытке, то готовились к сильным морозам.

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр и Степан.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день благоприятен практически для любых дел, особенно домашних, но перетруждаться не стоит - важно соблюдать баланс между работой и отдыхом.