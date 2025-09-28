29 сентября прислушаемся к своему сердцу

28.09.2025 | 15:56

Сегодня, 29 сентября, во всем мире отмечают День сердца. Он появился в 1999 году. Очень важно проверять состояние своего здоровья и оценивать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Нелишним будет приобщиться к активному образу жизни.

Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают лор-врачи: 29 сентября в России отмечается День отоларинголога. Если вы когда-нибудь страдали гайморитом, тонзиллитом, отитом и прочими заболеваниями уха, горла и носа, то наверняка знаете, что совет квалифицированного специалиста в этой области бесценен! И если у вас есть знакомый отоларинголог, пришедший на помощь в трудную минуту, не забудьте поздравить его с праздником.

Кроме того, 29 сентября Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

В историю день вошел благодаря ряду знаменательных событий. Так, в 1650 году в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство, в 1806-м Надежда Дурова в казачьей форме под мужским именем присоединилась к казачьему полку, в 1829-м была создана уголовная полиция Лондона, именуемая по первоначальному местоположению штаб-квартиры Скотленд-Ярдом, а в 1907-м состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге.

29 сентября родились испанский писатель Мигель де Сервантес, итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко Микеланджело да Караваджо, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь» Николай Островский.

В народном календаре 29 сентября - Ефимия Птичья Костка. В этот день на Руси судили о том, какой окажется зима. Чем больше жира нагуляли глухарь или утка, тем сильней будут морозы.

Именины сегодня отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, день будет полон неожиданных открытий. Именно сегодня может решиться проблема, которая давно не дает покоя. Эмоциональный фон колеблется, поэтому вероятны небольшие конфликты с близкими и знакомыми.