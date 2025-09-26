Сетевое издание|18+|Суббота|27 сен 2025|01:06
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

В субботу, 27 сентября, празднуется Всемирный день туризма. Его могут отмечать все от мала до велика: и те, кто много лет назад ходил с рюкзаком по лесу и ночевал на берегу реки, и те, кто покорял горные пики, и сегодняшние туристы, с комфортом путешествующие по миру даже с маленькими детьми и престарелыми родителями. Поздравления принимают и работники сферы турбизнеса.

Также 27 сентября в России - День воспитателя и всех дошкольных работников. Праздник был учрежден в 2004 году. По традиции в этот день во многих регионах РФ проходят торжественные мероприятия в честь специалистов, которые посвящают жизнь воспитанию и развитию малышей.

Кроме того, сегодня как профессионалы, так и любители отмечают Осенний День астрономии. Обычно по такому случаю в обсерваториях проводятся дни открытых дверей, в общественных местах устанавливаются телескопы, чтобы любой желающий мог посмотреть на небо вооруженным глазом.

27 сентября известно несколькими знаменательными событиями. В 1783 году на воду был спущен первенец Черноморского флота России - парусный корабль «Слава Екатерины», в 1801-м Александру I представили первый в мире велосипед, в 1938-м Сергей Павлович Королев был приговорен к 10 годам заключения как участник контрреволюционной троцкистской организации и виновник срыва сдачи новых образцов вооружения, а в 1990-м Советский Союз стал участником Интерпола.

27 сентября родились правительница-регентша России (1682-1689 гг.), сестра Петра I Софья Романова и американский военный морской теоретик и историк Альфред Тайер Мэхэн.

Православные христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. На Руси праздник называли просто Воздвижением. В этот день держали пост, не начинали важные дела и не ходили в лес: считалось, что медведь обустраивает берлогу, а леший осматривает свое царство. Девушки же 7 раз читали особый заговор на приглянувшихся парней.

Именины празднует сегодня Иван.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день хорош для общения, но массовых мероприятий лучше избегать. Также следует особенно внимательно следить за речью: небрежно брошенные слова могут обернуться множеством проблем в будущем.

