21 сентября - Всемирный день русского единения

20.09.2025 | 09:03

Сегодня, 21 сентября, отмечается Всемирный день русского единения. Этот неофициальный праздник существует с 2010 года, его считают своим представители русской диаспоры и любители русской культуры в разных странах. Символом его стала береза.

В России отмечают еще один день воинской славы - дату победы полков во главе с князем Дмитрием Донским над татаро-монголами в Куликовской битве. Историческое событие, ослабившее Золотую Орду и ускорившее ее распад, произошло в 1380 году.

21 сентября объявлено Генеральной ассамблеей ООН Международным днем мира. Праздник призван укрепить идеалы мира среди народов, населяющих планету. Это день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые сохраняют лесные богатства и приумножают их. День работников леса появился еще в СССР и всегда будет очень важной датой.

21 сентября также отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Он призван обратить внимание на проблемы людей, которые стали ее жертвами.

У православных христиан 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый двунадесятый праздник церковного года, начинавшегося в допетровские времена 1 сентября. Он был установлен в IV веке. Католики отметили Рождество Божией Матери 8 сентября.

В этот день произошло несколько памятных исторических событий. В 1051 году состоялось освящение Софийского собора - первой и главнейшей святыни Великого Новгорода, в 1799-м начался знаменитый переход армии А. В. Суворова через Альпы, а в 1937-м в свет вышла повесть Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно».

21 сентября родились проповедник Джироламо Савонарола, фантаст Герберт Уэллс, народный артист СССР Зиновий Гердт, второй мэр Москвы Юрий Лужков и американский писатель Стивен Кинг.

В народном календаре день 21 сентября в честь Рождества Богородицы называется Малая Пречистая (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы). Также он носит название Оспожинки и Осенины - праздник урожая, который отмечали у воды играми, песнями, плясками, пирами. Рано утром женщины выходили на берега с хлебом, а молодежь пела песни во славу Богородицы. Затем хлеб разламывали на части по числу собравшихся, и каждая хозяйка относила свой кусок домой и кормила им скотину.

По этому дню судили обо всей осени. При хорошей погоде ждали ясной поры.

Именины сегодня отмечают Георгий, Иван и Мария.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, что сегодня не стоит строить какие-то планы, верить обещаниям, слухам или прогнозам, а лучше просто заниматься обычными делами и соблюдать осторожность. Подсчитано, что в этот день случается множество аварий и несчастных случаев.