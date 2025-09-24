25 сентября поздравим фармацевтов

24.09.2025 | 16:06

Сегодня, 25 сентября, отмечается Всемирный день фармацевта. Специалисты продают лекарства в аптеках, занимаются изготовлением препаратов и их исследованием, а еще проверяют условия хранения медикаментов.

В фармацевтическую отрасль входит и система разработки и производства препаратов, доклинических и клинических исследований, контроля качества.

Значимость профессии такая же, как и у врачей. Обеспечивая пациента медикаментами, которые помогают побороть болезнь, фармацевт должен знать их состав, разбираться в тонкостях применения, правильном хранении и грамотно давать нужные пояснения.

А еще сегодня отмечается Всемирный день моря. Его цель - привлечь внимание людей к тому, какой ущерб водным ресурсам наносят браконьерство, загрязнение морей и океанов и глобальное потепление.

25 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1763 году по приказу Екатерины II в Москве открылся Павловский госпиталь - первая публичная больница в России. В 1918-м английский врач Джеймс Бланделл провел первое переливание крови от человека человеку. В 1945-м в СССР состоялся рекордный затяжной прыжок из стратосферы, а в 2002-м в Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

В народном календаре - Артамон Змеевик: считалось, что змеи ползут из полей в леса, готовясь уйти в норы на зимовку. Этот день считали важным охотники, которые полагали, что если сегодня добудут хотя бы зайца, то их ждет удача во всех делах.

25 сентября родились писатели Иван Лажечников и Уильям Фолкнер, герой Отечественной войны 1812 года Николай Раевский, композитор Дмитрий Шостакович, советский актер, режиссер, сценарист, педагог народный артист СССР Сергей Бондарчук.

Именины отмечают Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день будет судьбоносным. Его нужно провести активно, удача станет сопутствовать во всех делах.