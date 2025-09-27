28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства

27.09.2025 | 08:54

Сегодня, 28 сентября, отмечают свой профессиональный праздник работники атомной промышленности.

Сейчас в России в этой отрасли насчитывается более 350 предприятий и организаций, где трудятся свыше 330 тысяч человек. В Пензенской области для работы на нее был создан закрытый город Заречный.

Если в доме есть собака или кошка, то сегодня появился повод лишний раз задуматься, не пропущен ли срок прививки. Потому что 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства. Дата не случайна: в 1895 году в этот день скончался один из создателей вакцины против бешенства, знаменитый микробиолог Луи Пастер.

Бешенство, или гидрофобия, - одно из самых страшных заболеваний. Вакцинация - лучший способ уберечь своего любимца от смерти и снизить риск для себя и домочадцев. По данным «Альянса по борьбе против бешенства», ежегодно в мире от гидрофобии умирает 55 тысяч человек, или в среднем по 1 каждые 10 минут. Предотвратить летальный исход может лишь иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после укуса или ослюнения.

Также 28 сентября - Международный день всеобщего доступа к информации. Учредитель праздника (ЮНЕСКО) поставил целью донести до мировой общественности важность такого столпа демократии, как доступность информации для людей, эффективная реализация права получать и распространять сведения.

Кроме того, сегодня в России - День генерального директора и День деловой книги.

28 сентября отмечается Международный день глухих. По данным ВОЗ, сейчас в мире около 466 млн человек (более 5% населения Земли) страдают разными нарушениями слуха, а в России - 10%, в том числе более 1 млн детей.

Также сегодня День Тигра на Дальнем Востоке. Это экологический праздник, цель которого – заставить людей задуматься о сохранении такого редкого вида, как амурский тигр. Общая численность особей крайне мала. На сегодняшний день на территории Дальнего Востока обитают около 200 тигров, а всего в России их насчитывается примерно 750.

28 сентября произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1618 году в Брюсселе открылся первый ломбард, в 1773-м началось восстание под предводительством Емельяна Пугачева, в 1953-м Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. А в 1994-м в Балтийском море затонул грузо-пассажирский паром «Эстония», совершавший рейс между Таллином и Стокгольмом. Эта катастрофа стала крупнейшей на Балтике.

28 сентября родились итальянский актер кино и театра Марчелло Мастроянни, советский художник-график, мастер политической карикатуры народный художник СССР Борис Ефимов, советский театральный режиссер и педагог народный артист СССР Георгий Товстоногов, французская актриса и певица Брижит Бардо.

В народном календаре 28 сентября - Никита Гусятник. В этот день в деревнях начинался забой гусей, откормленных за лето. Дикие в то же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел. А главным блюдом на крестьянском столе был, конечно, жареный или печеный гусь.

Именины сегодня отмечают Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот и Яков.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня удачный день для честных и порядочных людей. Лгать и лукавить не надо – это будет обладать разрушительной силой.