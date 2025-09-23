24 сентября - День караванщиков

23.09.2025 | 15:35

Сегодня, 24 сентября, отмечается необычный праздник - Международный день караванщика. Само слово «караван» изначально обозначало группу путешественников и их вьючных животных: верблюдов, лошадей, ослов. Как правило, торговцы объединялись таким образом для взаимной помощи в опасной местности.

А сегодня можно от души поздравить тех, кто ходит в транспортных колоннах и судовых караванах, - это, например, дальнобойщики и команды торговых судов.

Кроме того, с 2016 года 24 сентября - День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

В историю 24 сентября вошло благодаря ряду знаменательных событий. В 1724 году состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи, в 1960-м в США на воду спустили первый в мире атомный авианосец, а в 1999-м на Бейкер-стрит в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу - герою книг Артура Конан Дойла.

В народном календаре 24 сентября - Федорины вечерки, третья встреча осени. В это время селяне подводили итоги урожайной поры, убирали последний лук, прятали ульи в омшаники. С Федоры начинались капустные вечерки: женщины заготавливали овощи на зиму.

Именины сегодня отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.

24 сентября родились итальянский математик, изобретатель известного всем автомобилистам механизма Джероламо Кардано, русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин, американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд (автор романов «Великий Гэтсби», «Ночь нежна»), советский государственный и политический деятель, глава СССР в 1984-1985 гг. Константин Черненко.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день будет пассивным и не очень удачным для каких-либо сложных дел. Отложите решение важных вопросов. Если есть возможность, потратьте время на отдых.