26 сентября встретимся со старыми друзьями

26 сентября отмечается международный День встречи со старыми друзьями. Сегодня стоит позвонить дорогим людям, с которыми вы редко общаетесь, и пригласить их провести время вместе.

Цель праздника - напомнить, что в жизненной суете нельзя забывать о старых товарищах. Найти «своего» человека в огромном мире трудно, и обрести настоящую дружбу - это счастье.

Также сегодня Всемирный день контрацепции. Учредили его по инициативе ряда организаций, которые занимаются вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи.

26 сентября отмечаются также Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

26 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1580 году британский мореплаватель и легендарный пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия, в 1815-м в Париже Австрия, Пруссия и Россия объединились в Священный союз, в 1957-м состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история», а в 1969-м был создан Байкальский заповедник.

26 сентября родились русский ученый-физиолог Иван Павлов, англо-американский поэт и критик Томас Элиот, американский композитор и пианист Джордж Гершвин, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов, режиссер и кинодраматург народный артист СССР Александр Алов.

В народном календаре - Корнилье. На него чтили святого Корнилия, а день назвали по созвучию из-за того, что убирали «коренья»: репу, редьку, морковь и свеклу. Считалось, что скоро наступят заморозки и погубят урожай.

Именины сегодня отмечают Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан и Юлиан.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для активных действий. Его следует провести в спокойной обстановке.