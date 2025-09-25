Сетевое издание|18+|Пятница|26 сен 2025|00:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |

Не забудь!

26 сентября встретимся со старыми друзьями

Печать
Telegram

26 сентября отмечается международный День встречи со старыми друзьями. Сегодня стоит позвонить дорогим людям, с которыми вы редко общаетесь, и пригласить их провести время вместе.

Цель праздника - напомнить, что в жизненной суете нельзя забывать о старых товарищах. Найти «своего» человека в огромном мире трудно, и обрести настоящую дружбу - это счастье.

Также сегодня Всемирный день контрацепции. Учредили его по инициативе ряда организаций, которые занимаются вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи.

26 сентября отмечаются также Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

26 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1580 году британский мореплаватель и легендарный пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия, в 1815-м в Париже Австрия, Пруссия и Россия объединились в Священный союз, в 1957-м состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история», а в 1969-м был создан Байкальский заповедник.

26 сентября родились русский ученый-физиолог Иван Павлов, англо-американский поэт и критик Томас Элиот, американский композитор и пианист Джордж Гершвин, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов, режиссер и кинодраматург народный артист СССР Александр Алов.

В народном календаре - Корнилье. На него чтили святого Корнилия, а день назвали по созвучию из-за того, что убирали «коренья»: репу, редьку, морковь и свеклу. Считалось, что скоро наступят заморозки и погубят урожай.

Именины сегодня отмечают Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан и Юлиан.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для активных действий. Его следует провести в спокойной обстановке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети