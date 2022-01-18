Общество

В Пензе не станут организовывать крещенские купания

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В Пензе в текущем году не поступило заявок на организованное проведение купаний в крещенскую ночь. Официальных иорданей в областном центре не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

У мест возможного купания горожан будут дежурить сотрудники полиции и управления по делам ГОЧС. Они обеспечат безопасность.

Также в мэрии напомнили, что Роспотребнадзор рекомендовал гражданам воздержаться от окунания в прорубь из-за сложной эпидемической обстановки.

Всего в области организуют 57 купелей. Так, в Кузнецке оборудуют два места для крещенских купаний. Первое расположено в районе Кустарной площади, возле церкви Параскевы Мученицы. Вторым станет заполненная водой низина у родника на 2-й Бутурлинской улице. В Заречном окунуться можно будет в иордань на Лесном пруду со стороны песчаного пляжа.

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Гость||

Жрецы секты рпц негодуют!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также в мэрии напомнили, что Роспотребнадзор рекомендовал гражданам воздержаться от окунания в прорубь из-за сложной эпидемической обстановки.
Наконец благая весть от ПИ! Здравый смысл восторжествовал?

Гость||

Кто знает где будут неофициальные купания в Пензе, напишите!

Гость||

Гость писал(a):

Кто знает где будут неофициальные купания в Пензе, напишите!
Не хочешь отбиваться от собратьев по глупости?

Гость||

09:56 , ручей Безымянный, в районе Севера. Приходи.

Гость||

« Всего в области организуют 57 купелей»

« Официальных иорданей в областном центре не будет.»

Бред какой-то , это 57 неофициальных мест, значит нельзя там нырять, раз неофициальные! Ниче не понятно!

Гость||

Гость писал(a):

09:56 , ручей Безымянный, в районе Севера. Приходи.
О! Дурачки подтянулись!

Гость||

О! И колдыри!

Гость||

И ты тут, полудурошная??

Гость||

Гость писал(a):

Бред какой-то , это 57 неофициальных мест, значит нельзя там нырять, раз неофициальные! Ниче не понятно!
Бред - статус твоего мозга. 57 официальных купелей в целом в Пензенской области. Конкретно в областном центре т.е. городе Пензе - 0.

Гость||

Гость писал(a):

О! И колдыри!
Сборище колдырей как правило можно наблюдать после сеанса моржевания.

Гость||

Ни сколько кунаться идут, сколько опосля напороться. Повод ведь есть.

Гость||

Гость писал(a):

Ни сколько кунаться идут, сколько опосля напороться. Повод ведь есть.
точно

Гость||

Гость писал(a):

Ни сколько кунаться идут, сколько опосля напороться. Повод ведь есть.
Повод есть всегда. Главное понимать что сеанс ночного моржевания не имеет никакого отношения к празднику Крещения Господня.

Гость||

И я это понимаю... Только как вот всё это глупомордым вбить в башку...

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Имя: Гость
Комментарий:

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