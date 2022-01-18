В Пензе не станут организовывать крещенские купания

18.01.2022 | 09:17

В Пензе в текущем году не поступило заявок на организованное проведение купаний в крещенскую ночь. Официальных иорданей в областном центре не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

У мест возможного купания горожан будут дежурить сотрудники полиции и управления по делам ГОЧС. Они обеспечат безопасность.

Также в мэрии напомнили, что Роспотребнадзор рекомендовал гражданам воздержаться от окунания в прорубь из-за сложной эпидемической обстановки.

Всего в области организуют 57 купелей. Так, в Кузнецке оборудуют два места для крещенских купаний. Первое расположено в районе Кустарной площади, возле церкви Параскевы Мученицы. Вторым станет заполненная водой низина у родника на 2-й Бутурлинской улице. В Заречном окунуться можно будет в иордань на Лесном пруду со стороны песчаного пляжа.