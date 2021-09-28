29 сентября прислушаемся к своему сердцу

28.09.2021 | 14:57

Сегодня, 29 сентября, во всем мире отмечают День сердца. Впервые он был проведен в 1999 году.

В Пензе акция, приуроченная ко Всемирному дню сердца, уже стартовала. Все желающие могут проверить состояние своего здоровья, оценить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, приобщиться к активному образу жизни.

Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают и ЛОР-врачи: 29 сентября в России отмечается День отоларинголога. Если вы когда-нибудь страдали гайморитом, тонзиллитом, отитом и прочими заболеваниями уха, горла и носа, то наверняка знаете: совет квалифицированного специалиста в этой области бесценен! И если у вас есть знакомый отоларинголог, пришедший вам на помощь в трудную минуту, не забудьте поздравить его с праздником.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1650 году в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство, в 1806-м Надежда Дурова в казачьей форме под мужским именем присоединилась к казачьему полку, в 1829-м была создана уголовная полиция Лондона, именуемая по первоначальному местоположению штаб-квартиры Скотленд-Ярдом, а в 1907-м состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге.

29 сентября родились испанский писатель Мигель де Сервантес, английский флотоводец вице-адмирал Горацио Нельсон, русский поэт, один из пяти руководителей декабрьского восстания 1825 года Кондратий Рылеев, итальянский лауреат премии Нобеля по физике Энрико Ферми, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь» Николай Островский, советская и российская актриса театра и кино народная артистка РСФСР Алла Демидова.

В народном календаре 29 сентября - Ефимия Птичья Костка. В этот день на Руси судили о том, какой окажется зима. Чем больше жира наросло на костях глухаря или утки, тем сильней будут морозы.

Именины сегодня отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня следует не поддаваться обиде и злости. Если поссориться с кем-то, вполне вероятно, что потом будет трудно наладить отношения. В этот день лучше придерживаться диеты, употребляя только легкую пищу и много жидкости, в том числе фруктовые и овощные соки.