В Пензе стартовала «Неделя здорового сердца»

У пензенцев проверяют здоровье на факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый, кто прошел осмотр, принимает участие в создании аппликации. Только цвета на дереве разные - всего их предусмотрено три.
«Красный - это значит, у человека показатель артериального давления повышен, зеленый - нормальный показатель артериального давления, голубой - это гипотоники», - пояснила медсестра областного центра общественного здоровья и профилактики Марина Артюшкина.
Надежде Володиной сердце дали красного цвета, но другого она и не ожидала: давление часто беспокоит женщину.
«Надо знать, какие таблетки употреблять, а то одни врачи так пишут, другие так, и не помогают. Сейчас я результат узнала», - отметила участница акции Надежда Володина.
Каждому посетителю определяют еще и индекс здоровья: измеряют уровень глюкозы, холестерина, насыщение крови кислородом и внутриглазное давление.
«Делаем акцент на определении сердечно-сосудистого риска, то есть это показатель, который позволит определить фатальность развития таких осложнений, как инфаркт миокарда и инсульт в ближайшие 10 лет», - сообщила зам. главного врача областного центра общественного здоровья и профилактики Светлана Белкина.
«Неделя здорового сердца» продлится до 1 октября.
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