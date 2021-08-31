1 сентября первоклассники перешагнут порог школы

31.08.2021 | 15:30

Сегодня, 1 сентября, вся страна, а вместе с ней и Сурский край, отмечает День знаний. Утром первоклассники с душевным трепетом перешагивают порог школы, ребята постарше обмениваются впечатлениями от летнего отдыха, девочки ревниво смотрят на подруг - кто как изменился за месяцы расставания. Весной пандемия коронавируса спутала планы на летний отдых многим ребятам. Несмотря на это, некоторые смогли посетить загородные и пришкольные лагеря.

По словам врио министра образования Пензенской области Александра Воронкова, торжественные мероприятия в школах будут проводиться в том же режиме, что и до эпидемии коронавируса. В случае если администрация собирала на линейках родителей учеников лишь некоторых параллелей, в текущем году позовут только их.

1 сентября вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1255 году была основана крепость Кенигсберг, в 1910-м открылся первый в России завод грампластинок, в 1969-м создан белорусский ансамбль «Песняры».

Известен этот день и скорбными событиями: в 1939-м началась Вторая мировая война, в 1985-м в Атлантическом океане обнаружили обломки лайнера «Титаник», а в 2004-м весь мир потряс террористический акт в средней школе № 1 Беслана.

1 сентября родились русский поэт Серебряного века Иннокентий Анненский, американский писатель Эдгар Райс Берроуз, российский рок-музыкант, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и советский писатель Андрей Платонов.

Сегодня в народном календаре - Фекла Свекольница. На Руси свекла использовалась как в кулинарии, так и в народной медицине. Поэтому сегодня отличный день для того, чтобы приготовить наваристый борщ, вкуснейший свекольник или, например, селедку под шубой, в которой свекла играет не последнюю роль.

Именины 1 сентября отмечают Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: не напрягайтесь, не суетитесь напрасно, работу старайтесь выполнять в размеренном темпе. Также в этот день лучше избегать крайностей в проявлении эмоций - не предаваться буйному веселью и не впадать в черную тоску.