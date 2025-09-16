17 сентября - праздник иконы «Неопалимая Купина»

16.09.2025 | 17:24

Сегодня, 17 сентября, отмечается Всемирный день безопасности пациентов, который был учрежден в мае 2019 года, на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Цель поставлено обратить внимание людей на повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи.

Также россияне сегодня отмечают День HR-менеджера. История праздника начинается в 1835 году, когда в Российской империи появилось постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму».

В истории 17 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1630 году британские переселенцы основали в Северной Америке Бостон, в 1922-м в Москве состоялся первый радиоконцерт.

В народном календаре 17 сентября - праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». По преданию, в виде пылающего и не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта.

В народе икону «Неопалимая Купина» считали охранительницей от пожара и молнии и в ее праздник творили соответствующую молитву. Также существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с этим образом.

17 сентября родились врач-терапевт Сергей Боткин, основоположник космонавтики Константин Циолковский, артист Георгий Менглет, актер и кинорежиссер Владимир Меньшов.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, это день пассивности. Лучше провести его, не тратя времени на трудные задачи, их следует отложить.