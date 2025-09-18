19 сентября поздравим оружейников и поклонников пиратов

18.09.2025 | 16:55

19 сентября в России отмечается День оружейника. Этот профессиональный праздник появился в 2010 году благодаря создателю легендарного автомата АК-47 Михаилу Калашникову.

Во время визита Владимира Путина, занимавшего тогда пост председателя российского правительства, на оборонное предприятие Михаил Тимофеевич обратился к нему с просьбой учредить День российского оружейника. Была выбрана дата, когда православная церковь чтит покровителя небесного воинства архангела Михаила.

Пользователи интернета сегодня празднуют день рождения смайлика. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил ставить подряд двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в набранном на экране тексте. За 40 лет существования популярность смайлика нисколько не уменьшилась. Теперь без него невозможно представить неформальное электронное общение.

Также 19 сентября - Международный день подражания пиратам. Этот веселый праздник отмечают в некоторых странах.

А еще сегодня День секретаря в России.

19 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1648 году Блез Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления, в 1888-м в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты, а в 1990-м во Всемирной паутине был зарегистрирован первый отечественный домен .su - национальный домен верхнего уровня для СССР.

В народном календаре 19 сентября - Михайлов день. На Руси устраивали сходки, где решали семейные и соседские дела, притом переговоры нередко заканчивались ссорами. А затем затевали пиры, где мирились, причем для стола каждый готовил свое блюдо. Работать в этот день было нельзя, считалось, что бог накажет. Зато наблюдали, как падают листья с осины: если внешней стороной вверх - к холодной зиме, если внутренней - к теплой.

Именины сегодня отмечают Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Макар, Михаил и Фекла.

19 сентября родились народная артистка СССР Вера Пашенная, английский романист, нобелевский лауреат Уильям Голдинг, дочь полководца М. И. Кутузова княгиня Елизавета Хитрово.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня интуиция проявит себя на максимуме. Доверьтесь ей, и, возможно, удастся найти ответы на давние вопросы.