Не забудь!

18 сентября определим срок наступления зимы

Сегодня, 18 сентября, отмечается Всемирный день мониторинга воды. Традиционное мероприятие - забор проб воды в разных водоемах планеты для оценки ее качества и безопасности для людей и живых организмов.

В истории 18 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1698 году в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. С тех пор загадочная история не дает покоя ученым и писателям. Одна из самых распространенных версий - о сводном или родном брате Людовика XIV. В 1941 году в Красной армии ввели понятие «гвардейская часть», а в США в 1947-м появилось Центральное разведывательное управление.

В народном календаре 18 сентября - Захарий и Елизавета. День считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, желая узнать, как сложится их судьба.

Пытались в этот день и определить срок наступления зимы. Для этого внимательно смотрели на рябину: листья пожелтели - значит, зима придет рано и будет морозной. Если было много ягод, то ожидали дождливую осень. Кроме того, хорошенько парились в бане, чтобы прогнать березовыми вениками кумоху (лихорадку).

18 сентября родились итальянский политический деятель эпохи Возрождения Чезаре Борджиа, французский физик Жан Фуко, шведская и американская киноактриса Грета Гарбо и советский летчик Виктор Талалихин.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день будет сложным. Сегодня нельзя поддаваться самообману, высок риск взяться за дела, которые вы не сможете довести до конца. Решение серьезных вопросов лучше отложить.

