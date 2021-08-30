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Учеба

А. Воронков объяснил школьные линейки без участия родителей

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В понедельник, 30 августа, врио министра образования Пензенской области Александр Воронков объяснил сетевому изданию «ПензаИнформ», почему некоторых родителей не пригласили на торжественные линейки, посвященные 1 Сентября.

Ранее пензенцы пожаловались в Instagram-аккаунте врио главы региона Олега Мельниченко, что не во всех школах, вопреки полученному ранее разрешению, линейки пройдут с участием родителей.

«Дети учатся в школе № 79, ранее 2-й корпус 74-й школы. 27 августа родителям сообщили, что 1 сентября на линейку приглашаются только ученики 1-х и 11-х классов. Я считаю, что идти на линейку нужно всем, это торжественный праздник, который сплачивает учеников всех классов, дает чувство причастности к огромному коллективу», - поделилась одна из подписчиц.

По словам Александра Воронкова, торжественные мероприятия в школах будут проводиться в том же режиме, что и до эпидемии коронавируса. В случае если администрация собирала на линейках родителей учеников лишь некоторых параллелей, в текущем году позовут только их.

«Скажем, если раньше родителей семиклассников не приглашали, то и сейчас не пригласят», - пояснил врио главы областного министерства образования.

Воронков подчеркнул, что все линейки пройдут с соблюдением мер безопасности, которые требует Роспотребнадзор при организации подобных мероприятий.

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Гость||

С детьми родителям можно только в церковь.

Родители - кошелёк. Дети - будущие адепты.

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