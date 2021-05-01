2 мая - Пасха у православных христиан

01.05.2021 | 14:50

Сегодня, 2 мая, православные христиане отмечают Пасху. Это торжественный гимн победе вечной жизни над смертью, духу человеческому и силе веры.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса пензенцы провели этот большой праздник без традиционного посещения ночных служб в храмах. А пасхальное богослужение из Успенского кафедрального собора в Пензе транслировалось в режиме онлайн.

В этом году богослужения будут проводиться. Митрополит Пензенский и Нижегородский Серафим возглавит их в Спасском кафедральном соборе. При посещении храмов необходимо соблюдать все меры безопасности, предусмотренные для массовых мероприятий.

2 мая отмечается Всемирный день тунца: экологи встают на защиту одной из рыб семейства скумбриевых - тунца.

В природе насчитывается около 40 разновидностей тунца. Самый маленький, скумбриевидный, размером примерно 50 см и весом 1,8 кг. А самый крупный, обыкновенный, достигает в длину 4,5 м и может весит более 600 кг.

Тунцов добывают по всему миру, они в числе самых востребованных рыб. Более 96 государств занимается промыслом, во всех океанах действуют тысячи судов, ежегодно в мире вылавливается около 7 миллионов тонн тунцовых.

Однако из-за чрезмерной добычи, экологических угроз и последствий изменения климата численность популяций и ареалы обитания тунцов за последние десятилетия значительно сократились. Именно эти проблемы поднимаются во Всемирный день тунца. В частности, в противовес его вылову из морей и океанов ученые предлагают выращивать и откармливать этих рыб искусственно.

2 мая в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1764 году по приказу Екатерины II заложили воспитательный дом «для подкидышей и бесприютных детей», в 1785 году в России были изданы Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам, в 1902-м во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну», в 1922-м сочетались браком Сергей Есенин и Айседора Дункан, а в 1945-м советские войска полностью заняли столицу Германии Берлин.

В этот день родились российская императрица Екатерина II, религиозный философ Василий Розанов, писатель Джером Клапка Джером, врач-педиатр Бенджамин Спок, певец Кола Бельды, дирижер Валерий Гергиев, футболист Дэвид Бекхэм, заслуженный артист России Леонид Каневский.

В народном календаре 2 мая - Иван Ветхопещерник. На Руси в этот день крестьянки «одевали землю в новину», чтобы она родила лен и коноплю. Они выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обратившись на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!» После этого ткань расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой.

Именины 2 мая отмечают Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Семен.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день благоприятным для веселья, хозяйственных дел, торговли и бизнеса, совершения важных и значительных поступков.