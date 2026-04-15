16 апреля - Всемирный день голоса

16 апреля - день появления звания «Герой Советского Союза». Высшая степень отличия за заслуги перед государством, связанные с совершением подвига, была учреждена постановлением ЦИК СССР в 1934 году.

В том же году первыми Героями Советского Союза стали 7 летчиков, эвакуировавших из ледового лагеря на материк терпевших бедствие участников экспедиции и членов экипажа парохода «Челюскин».

Всего за годы существования СССР звание Героя Советского Союза получили свыше 12,7 тысячи человек - по большей части в годы Великой Отечественной войны.

16 апреля также отмечается Всемирный день голоса. Он посвящен не вокальным способностям человека, как кажется на первый взгляд, а голосу как феномену и его роли в жизни каждого из нас. Это дар, позволяющий людям общаться, делиться эмоциями и чувствами.

В этот день проводятся мероприятия с участием врачей, занимающихся профилактикой и лечением заболеваний голосового аппарата: фониатров, оториноларингологов, невропатологов, эндокринологов.

16 апреля вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1722 году Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных. В 1797-м Павел I провозгласил указ об ограничении барщины, а в 2004-м на звонницу Троице-Сергиевой лавры подняли новый огромный колокол вместо тех, что в 1930 году были сброшены с колокольни и уничтожены.

В этот день родились французский романист и поэт, нобелевский лауреат Анатоль Франс, английский актер, кинорежиссер и сценарист Чарли Чаплин, советский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Самойлов.

В народном календаре сегодня Никита Водопол. Наши предки верили, что в этот день просыпается водяной, и старались задобрить его разными угощениями. Так, рыболовы, чтобы их не покидала удача, выливали в реку масло.

Именины отмечает Никита.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что день неблагоприятен для решения не только важных, но и рядовых вопросов. Энергетика суток будет тяжелой - вероятны слабость и стресс.