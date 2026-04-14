14 апреля 1956 года считается днем рождения видеомагнитофона

Сегодня, 14 апреля, в России нет официальных праздников, но можно присоединиться к жителям Индии и вновь встретить Новый год - не простой, а солнечный. К этому празднику они украшают свои дома цветами, устраивают фейерверки и представления. Нет причин отказываться от такого веселья для поднятия настроения.

День интересен также тем, что в 1956 году 14 апреля был продемонстрирован первый в истории видеомагнитофон. Изначально его разрабатывали для нужд телевидения.

Видеомагнитофон выпустила американская фирма Ampex, основанная российским эмигрантом, бывшим полковником царской армии Александром Матвеевичем Понятовым. Название компании - это инициалы учредителя и производное от слова excellency («превосходство»).

14 апреля 1956 года новинку показали в Национальной ассоциации радиотелевизионных журналистов, и она имела грандиозный успех. Уже через несколько месяцев видеомагнитофон использовали во всех ведущих телестудиях страны.

14 апреля в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1801 году Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах, в 1848-м в России был учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью, в 1929-м в Монте-Карло впервые провели Гран-при Монако - один из самых сложных и престижных этапов гонки «Формула-1», а в 1961-м указом Президиума Верховного совета СССР было учреждено почетное звание «Летчик-космонавт СССР».

В этот день родились государственный деятель, инициатор аграрной реформы в России Петр Столыпин, живописец Виктор Борисов-Мусатов и писатель, автор комедий Денис Фонвизин.

В народном календаре 14 апреля - Марья Пустые Щи. К этому времени у крестьян обычно иссякал запас капусты, и о густом супе приходилось забыть. Хозяйки варили зеленые щи с первыми ростками крапивы и щавеля. Считалось, что если в этот день широко разольется вода, то на лугах хорошо уродится трава.

Именины сегодня отмечают Анастасия, Ефим, Иван, Макар, Мария и Сергей.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что в этот день есть риск напрасно растратить время и энергию, и не советует верить услышанным обещаниям. Сегодня лучше заниматься простыми вопросами.